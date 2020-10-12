AKŞENER SORUN DiNLEDi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yerköy ilçesinden başlattığı esnaf ziyaretini Sorgun ilçesinde sürdürdü, Yozgat il merkezindeki ziyaretlerinin ardından teşkilat üyeleriyle Çamlıkta değerlendirme toplantısı yaptı. İş yerlerini gezerek esnafla sohbet eden Akşener, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a da ziyarette bulunarak, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Akşener, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun zaman önce esnafın sorunlarına dikkati çekmek ve bunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla başlattıkları geziler kapsamında Yozgat'a geldiklerini ifade etti. Ziyaretlerde esnafın taleplerini dinlediklerini ve not aldıklarını anlatan Akşener, "Bunları grup konuşmalarımda söylüyorum. Arkadaşlarımız aynı zamanda bu taleplerle ilgili soru önergeleri, araştırma önergeleri ve kanun teklifleri veriyor. Amacımız birebir esnafımızın durumuna dikkati çekmektir yani 'Seçmen velinimettir.' şiarımızı hayata geçirmek. Bu bir memleket meselesidir. Millet bizi çağırıyor mottosuyla yola çıktık, bugün de buradayız" dedi.

MHP İLE BİRLEŞİN

Akşener, Yerköy ilçesinden Sorgun’a geçerek, esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Sorgun ilçesinde esnaf ziyareti sırasında vatandaşlardan Mehmet Altunok, Akşener'e, ‘’MHP ile birleşin. PKK ile Halk Partisi iktidara gelecek, anamızı ağlatacak, birleşin, birleşin, biz onu istiyoruz. Bu şekilde hiçbir yere varamazsınız. Ne siz varısınız ne diğer partiler’’ dedi. Akşener de ‘’Seçmen birleştirir. 28 Şubat'ta Meral Akşener'e 'kafir' dendi bu ülkede, ağızını açan olmadı. Geçiyorsun karşıma 'PKK ile kahvaltı edeceksin' diyorsun, öbür taraf da diyor ki 'Sen faili meçhulcüsün.' Bunun hangisi doğru? Ben böyle gıcık seçmeni çok severim’’ karşılığını verdi.

BUĞDAY İTHALİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretlerine Yozgat’ta devam etti. Akşener’in Yozgat’ta bir esnaf ile konuşması, dikkat çeken bir gerçeğin ortaya çıkmasına da neden oldu. Akşener, esnafa ‘son durumunuz ne?’ diye sorarken, esnaf, buğday ile ilgili çarpıcı bir gerçeği açıkladı. Buğdayın dışarıdan pahalıya ithal edildiğini belirterek, “Sabah bir çiftçimiz geldi. Buğdayı 280 dolara ithal ettiğimizi söyledi. Hesapladım. Bugünkü kur fiyatı ile 2bin 282 lira gibi bir fiyatı var. Bizim çiftçiden alışımız bin 600 lira. Bu fiyat farkı neden kaynaklanıyor’’ dedi. Öte yandan aynı esnaf, İYİ Parti lideri Akşener ve beraberindeki heyeti, yazıhane odasına davet ederek, Atatürk’ün duvarda yer alan ve traktörün üzerinde çekilmiş fotoğrafını gösterdi. Akşener, verdiği bilgiler için esnafa teşekkür ederken, İYİ Parti iktidarında çiftçinin sorunlarını çözeceklerini dile getirdi. Yozgat Lokantacılar ve Kahveciler Odası Başkanı Eyüp Coşkun da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e kahveci esnafının durumu hakkında bilgi verip, destek istedi. Akşener, konunun yakın takipçisi olduklarını söyledi.

PARTİLİLERLE TOPLANTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yozgat'ta teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Çamlık Milli Parkındaki Çamlık otel bahçesinde düzenlenen toplantıda konuşan Akşener, İYİ Parti'nin kuruluşunu ve bu günlere nasıl geldiğini anlattı. Akşener, İYİ Parti kurulmasaydı İstanbul ve Ankara belediyelerinin el değiştirmeyeceğini kaydederek, "Ankara’da ülkü ocaklı bir kardeşimi, ülkücülüğünden, Türk milliyetçiliğinden şüphe etmeyeceği bir kardeşimiz bu ülkenin, cumhuriyetin başkentinde belediye başkanı olamayacaktı" dedi.