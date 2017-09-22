AKŞENER İLE YÜRÜYECEK!

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışık, önümüzdeki dönemde TSO başkanlığına aday olmayacağını belirterek, Meral Akşener önderliğinde kurulacak yeni siyasi harekete destek vereceğini söyledi ve siyasete göz kırptı.

Yozgat TSO Başkanı Metin Özışık, TSO’da düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki aylarda yapılacak olan Yozgat TSO Kongresi’nde başkanlık için aday olmayacağını ve görevinin sonuna geldiğini bildirdi.

Metin Özışık, Meral Akşener önderliğinde kurulacak olan yeni siyasi partiye Yozgat’tan bir nefer olarak destek vereceğini ve kendisine görev verilmesi durumunda da görev almak istediğini kamuoyuna açıkladı.

“DESTEK ALAMADIK”

TSO Başkanı Metin Özışık, 2009 yılında TSO başkanlığına aday olduğunu ve Yozgatlıların teveccühüyle seçildiğini hatırlatarak, büyük bir heyecan ve şevkle başladığı görevinde siyasi iradeden destek alamadığını belirtti.

Metin Özışık, “Göç alan, her yıl bir sanayi kuruluşunun açıldığı bir şehrin değil, sürekli göç veren kurulu sanayi kuruluşlarının bile kapandığı bir şehrin sivil toplum örgütünün başına seçilmiştik. Bir vilayetin göç ettiğine hayatımız şahitlik etmişti. Bu insanlar niye göç etmişlerdi? Canlarından aziz bildikleri Bozok’u, Yozgat’ı niye terk ediyorlardı? Yahut soruyu şöyle de soralım: Yozgatlının çalışacağı bir iş yeri var mıydı? Bir vilayet dedelerinin mezarlarını, evlerini-yurtlarını geride bırakıp göç ediyordu ve sorumlular seyrediyordu. Biz seyretmeyelim dedik ve görev yaptığımız süre içinde Yozgat ekonomisini canlandıracak çok sayıda proje oluşturduk” dedi.

“OSB OLMADI”

Metin Özışık, göreve seçildiği günden beri ‘hayalimdi’ dediği Yozgat Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi projesini de hayata geçiremediklerini belirterek, “Bunlar Yozgat’a ve Yozgatlıya büyük katkı sağlayacak bir nebze de olsa göçü engelleyecek büyük projelerdi. Bu projelerimizden bazılarını sizlerin huzurunda hatırlatmak istiyorum. Meselâ “Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi” projesi. Eğer bu projemiz gerçekleştirilmiş olsaydı dolaylı olarak 10 bin istihdam ve yıllık 100 milyonluk ekonomik büyüklük Yozgat ekonomisine kazandırılmış olacaktı” diye konuştu.

“SÜT VE DEMİRYOLU”

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak Yozgat için hayırlı projeler üretmelerin karşılık, siyaset kurumundan ilgi, alaka ve destek göremedikleri için üretilen projeleri bir türlü hayata geçiremediklerini belirten Özışık, Et ve Balık Kurumu içindeki süt fabrikasını hayata geçirmek istediklerini ve ayrıca Yerköy ile Yozgat Organize Sanayi Bölgesi arasına 17 kilometrelik demiryolu yaptırmak istediklerini yeniden hatırlatarak, “Yozgat Yatırım Destek Ofisi Projesi bakanlıktan geçti Avrupa Birliği delegasyonundan geçti ama sonra iptal edildi” diye konuştu.

“FİKİR VE TEŞEBBÜSLERİMİZ GERÇEKLEŞMEDİ”

TSO Başkanı Metin Özışık, Yerköy’de Karanlıkdere Sebzecilik Organize Sanayi Bölgesi, Cavlak’ta Termal Organize Sanayi Bölgesi gibi projelerin ve benzeri fikir ve teşebbüslerin bir türlü gerçekleşmediğine dikkat çeken Özışık, “Bu projeler neden gerçekleştirilememiştir? Çünkü siyasi destek yoktur. Siyasi destek neden verilmemiştir? Çünkü ben dünya görüşü olarak muktedirlere uymuyordum. Bir vilayet sürekli göç veriyor. Bu göçü durdurabilmek için projeler oluşturuyorum. Ama siyasetçiler engel oluyor. Peki, benim projelerime engel oluyorlar da kendileri bir çare üretiyorlar mı? Hayır. Bir şehir göç ediyor, gittikçe fakirleşiyor, ben proje oluşturuyorum ama onlar engel oluyor. Ben sivil toplum örgütü başkanıyım, onlar siyasetçi. Bu siyasetçilerin kim olduğunu bütün Yozgat biliyor” ifadelerini kullandı.

“ZİRVEDE YOKTUK”

Metin Özışık, Sorgun’da düzenlenen iş adamları zirvesinin organizasyonuna TSO’nun dahil edilmediği gibi, zirve toplantısına TSO’nun davette edilmediğini söyledi. Metin Özışık, “Hatta iş o noktalara geldi ki Sorgun’da iş adamları zirvesi yaptılar şehrin iş dünyasının başkanını davet bile etmediler. Edemediler. Aslında beni cezalandırırken bana oy vermiş tüm üyelerimizi cezalandırdıklarının farkına bile varmadılar. Aslında bir yerlere şirin gözükmek için bindikleri dalı kestiler ama düşene kadar anlamayacaklar” dedi.

“BİR BİNA BEŞ OSB”

TSO Başkanı Metin Özışık, yapımı tamamlanan yeni Valilik hizmet binasına harcanan para ile Yozgat’a 5 tane Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi kurulabileceğini savunan Özışık, “Ama istihdam ve üretim yerine lüks hayat tercih edildi” dedi.

“CUMHURBAŞKANINA ULAŞAMADIK”

Metin Özışık, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Yozgat’ın sorunlarını aktarmak için yürüdüklerini hatırlatarak, bu yürüyüşün de hüsran ile sonuçlandığını ve devletin en tepesindeki isimle Yozgatlı vatandaşların bir türlü görüşemediğini söyledi. Metin Özışık, “Gecen sene Sayın Cumhurbaşkanına ulaşabilmek için Yozgat’tan Ankara’ya biri tekerlekli sandalyede bir avuç kahraman hemşerimle yürüdüm. Sayın Cumhurbaşkanına ulaşabilmiş olsaydık şu, şu, şu projeleri oluşturduk ama hep engellendik, buna karşılık temsilcileriniz şehrin hiç olmadık yerine devasa ve lüks bir saray yaptılar bir beton mezarlığı diktiler diyecektik ama cumhurbaşkanına ulaşamadım” şeklinde konuştu.

“YOZGAT KAYBEDECEKSE BEN KAZANMAYIM”

TSO Başkanı Metin Özışık, yeni dönemde aday olması durumunda kazandığı takdirde Yozgat’ın zarar göreceğini düşündüğünü söyleyerek, bundan dolayı aday olmama kararı aldığını yineledi. Metin Özışık,” Artık kararım kesindir ki bu zihniyet iktidarda olduğu sürece Ticaret ve Sanayi Odası başkanı olarak hizmet etme şansım yoktur. Olmayacaktır. Ben seçimi kazansam bile beni cezalandıranlar Yozgat’ın kaybetmesine sebep olacaktır. Yeter ki Yozgat kaybetmesin. Onun için ben bırakıyorum Ticaret Odası başkanlığına Aday değilim. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Çalışan kazansın ve Yozgat için çok çalışsın” diye konuştu.

“AKŞENER İLE YÜRÜMEYE HAZIRIM”

TSO Başkanı Metin Özışık, Türkiye’nin özellikle 15 Temmuz’dan sonra beka sorunu yaşadığını, hain ve sinsi FETÖ Terör Örgütü’nün ülkeyi parçalama girişimiyle Türkiye’nin bölünme ve yok olma noktasına geldiğini belirterek, “2009 yılından bu yana bu sinsi örgütün böyle bir hainliğe teşebbüs edeceğini dile getiriyordum ama ciddiye alınmıyorduk” dedi. Metin Özışık, “Son zamanlarda yakından takip ettiğim gücünü milletten alan yeni siyasi oluşumun içerisinde yer alarak 8 yılda sahip olduğum ama uygulamada engellendiğim tüm bilgi proje ve birikimimle hemşerilerimin hizmetinde olacağım. Sayın Meral Akşener ile çıkmış olduğu bu meşakkatli yolda yürümeye hazırım. Hiçbir görev ve sıfat beklentisi olmaksızın bu yiğit Türk kadının yanında nefer olmaya hazırım. Güzel ülkeme ve ekonomik çaresizlik yüzünden sürekli göç veren aziz Yozgat’ıma borcum vardır. Söz konusu vatansa, söz konusu Yozgat’sa gerisi teferruattır. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine ve tüm Yozgat halkına ve özelikle Yozgat için Ankara’ya yürüyen ve bu yürüyüşe destek veren kadın ve erkek tüm yiğitlere selam ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Haber-Foto:Mustafa TEKER