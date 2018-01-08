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Akgül, kongrelere katıldı

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Partisinin Sarıkaya ve Çayıralan İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nın 5’inci Olağan Kongresine katıldı.

Akgül, kongrelere katıldı

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, Partisinin Sarıkaya ve Çayıralan İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nın 5’inci Olağan Kongresine katıldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Akgül, kongrelere katıldı

Akgül, buralarda yaptığı konuşmalarda, ‘Bizler milletvekili olmayalım, belediye başkanı olmayalım ama Türkiye Recep Tayyip Erdoğan’sız kalmasın. Üzerimize gelen düşmanlarımıza bu fırsatı vermeyelim. Bunun için 2019’da siz değerli hanım kardeşlerimize ve milletimize önemli görevler düşüyor. Sizler liderimizin her zaman arkasında durdukça Türkiye diz çökmeyecektir’ dedi.
Akgül, Yozgat’ta bulunan Esnaf Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı, Sarıkaya’nın Hasbek Köyündeki köy konağını gezdi.

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