Akgül, kongrelere katıldı

Akgül, buralarda yaptığı konuşmalarda, ‘Bizler milletvekili olmayalım, belediye başkanı olmayalım ama Türkiye Recep Tayyip Erdoğan’sız kalmasın. Üzerimize gelen düşmanlarımıza bu fırsatı vermeyelim. Bunun için 2019’da siz değerli hanım kardeşlerimize ve milletimize önemli görevler düşüyor. Sizler liderimizin her zaman arkasında durdukça Türkiye diz çökmeyecektir’ dedi.

Akgül, Yozgat’ta bulunan Esnaf Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı, Sarıkaya’nın Hasbek Köyündeki köy konağını gezdi.