Akademi mezunları Belgelerini aldı

AK Parti Yozgat İl Başkanlığında düzenlenen programlarda Siyaset Akademisini başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifikaları, İl Başkanı Çelebi Dursun, tarafından takdim edildi. AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, Siyaset Akademisi'nin 2008 yılında başladığını hatırlatarak, katılımların her yıl aratarak devam ettiğini söyledi. Dursun, Yozgat’la birlikte 38 ilde Ocak ayında başlatılan Siyaset Akademisi Eğitim programlarının Yozgat’ta İl koordinatörlüğünü İl Başkanı Yardımcısı Fahri Asilin yaptığını belirterek, Pandemi öncesi yüz yüze, Pandemi süresincede online olarak devam edildiğini ifade etti. Siyasetle ilgili her konuda bilgi sahibi olunabilecek konuların yer aldığı Siyaset Akademisinin katılımcılar açısından oldukça faydalı olduğunu vurgulayan Dursun, “Siyasi parti kanundan, seçim kanunlarına, kişisel gelişim dersler, partinin tüzük ve mevzuatı, il başkanı, ilçe başkanı ve belediye başkanın görevi nedir? gibi siyasetle iştigal eden herkesin bilmesi gereken bir eğitim çalışmasının 19.sunu da başarılı bir şekilde tamamladık. Değerli hocalarımız, güncel olaylar, ülkenin ekonomik yapısı, güvenlik ve siyasi gelişmeler konularında katılımcıları bilgilendirdi. Bu vesile ile başarı sertifikalarını almaya hak kazanan 5’i engelli olmak üzere toplam 175 arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.