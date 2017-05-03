AK teşekkür!

İl Başkanı Lekesiz, Türkiye için hayati önem arz eden referandum sürecini geride bıraktıklarını ve Yozgat’ın yüzde 74’lük bir oranla istikrardan ve daha iyi bir gelecekten yana olduğunu belirtti.

Lekesiz, referandum sürecinde AK Parti’nin tüm teşkilatlarının yoğun bir mesai içerisinde fedakarca çalıştığını da aktararak tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.



“ÇOK ÇALIŞTIK”



İl Başkanı Lekesiz, partisinin her kademesi ve her teşkilatının özveri ve büyük bir gayretle çalıştığını belirtti.

Lekesiz, Kadın Kolları’nın ev ev gezerek Yozgatlı hanımlara ulaştığını, gençlik kollarının ise gençlerin arasında, cadde ve sokaklarda ‘evet’ gerekçelerini anlatan yazılı ve görsel materyaller ile genç seçmene ulaştığını söyledi.

Lekesiz, “İl Genel Meclisi üyelerimiz iki kere tüm köylerimizi gezdi. Belediye başkanlarımız gece gündüz çalıştı. İle başkanlarımız kendi teşkilatlarını sürekli koordine etti ve bu şekilde başarıyı sağladık” şeklinde konuştu.



“MEMLEKET MESELESİ”



Harun Lekesiz, Yozgatlının referandum oylamasında icra oylaması yapmadığını ve meseleye ‘memleket meselesi’ olarak baktığını savundu. İl Başkanı Lekesiz, “Sandığa giden Yozgatlı meseleyi memleket meselesi olarak gördü. İstikrar için oy verdi. İstikrarı tercih etti” dedi.

Lekesiz; MHP, BBP ve SP tabanının da verdiği destek ve katkıyla memleket için güzel ve hayırlı bir sonuca ulaşıldığını söyleyerek partilere teşekkür etti.



“DOĞRU BİLGİLENDİRDİ”



AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz, referandum sürecinde Yozgat basınının seçmeni hem evet cephesi hem de hayır cephesi bakımından doğru bilgilendirdiğini belirtti. İl Başkanı Lekesiz, seçmenin sandığa bilinçli bir şekilde gittiğini de söyleyerek, “Basın mensuplarına da teşekkür ediyoruz. İnşallah 21 Mayıs’ta yapacağımız kongreyle delegelerimizin iradesiyle Recep Tayyip Erdoğan yeniden dümene geçecek. Yeni bir heyecan, motivasyon, aşk ve gayret ile ülkemiz ve Yozgat için daha çok çalışacağız” diye konuştu.