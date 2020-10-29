AK Partiye tecrübeli isim

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, il kongresinde aday olmayacağını açıklamasının ardından, eski Belediye Başkanı Yusuf Başer’in ismi kamuoyunda öne çıktı. Yozgat’ta iki dönem üst üste belediye başkanlığı görevini yürüten Başer’in görev verilmesi halinde partideki dağınıklığı toparlayabileceği, ihtiyaç duyulan abiliği yerine getirebileceği yönünde söylemler gündeme düştü. AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ise, sosyal medya hesabından, 2001 yılında kurucular kurulu üyesi olarak başladığı AK Parti yolculuğunu, yaklaşık iki yıldır Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ile İl Başkanı olarak sürdürdüğünü belirtti. Dursun, ‘’İl Başkanlığı görevime önümüzdeki aylarda yapılacak olan 7. Olağan kongrede aday olmayacağımı, her zaman şerefle taşıdığım AK Parti sancağını ömrüm yettiği sürece taşıyacağım’’ mesajı yayımladı. Bu mesaj, başta AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ olmak üzere birçok parti yöneticileri tarafından da paylaşıldı.