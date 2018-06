AK PARTİ’YE BİR TAVSİYE

Ben AK Parti’ye açılış yapma ve hizmete sunduğu eserlerini tanıtma konusunda tavsiyede bulunacağım.

Bilindiği gibi, AK Parti her seçim öncesi Yozgat’a yaptıklarını, yapmakta olduklarını ve yapacaklarını anlatır.

Şehirdeki reklam panolarını falan da hep bunlarla süsler.

Hatta zaman zaman daha önce açılışı yapılan tesislerin bir kez daha açıldığı da olmuştur.

Buradan AK Parti’ye sesleniyorum…

Ne olur bu seçim kampanyasında da Yozgat Adliye Sarayı’nı bize göstermeyin.

Ben çocukken açılışı yapılan, neredeyse eskime noktasına gelen eser ve hizmetleri Yozgatlı seçmene bir kez daha anlatmanıza gerek yok.

Zaten seçmenin dikkatini de çekmiyor artık.

Tarih: 21.05.2005

Saat:16:20

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Cemil Çiçek ve diğer bazı bakanlar ile birlikte Yozgat Adalet Sarayı’nın açılışı yapıldı.

Üzerinden 13 yıl geçen bir hizmeti bugün yine anlatmaya gerek yok.

Mesela Süreyyabey Barajı, Musabeyli Cemil Çiçek Barajı ve bunun gibi birkaç proje…

Bunların görsellerini koymanız vatandaşta ‘aynı şeyin tekrarı’ hissi uyandırıyor.

Artık havaalanı, hızlı tren gibi projelerin kurdele kesimini gösterelim vatandaşlara.

Bu güne kadar yaptıklarınız için teşekkür ediyoruz.

Ne diyor Mevlana:

“Dün, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım”



MERKEZ FARKLIDIR

Size bir şey söyleyeyim mi?

Bizim il merkezinin seçmen profili biraz farklıdır.

Mahalle mahalle değişir seçmen profili abiler.

Mesela Şekerpınar’da oturan ile Bahçeşehir’de oturan değişiktir.

Ayrıca mesela Eskipazar’da oturan ve daha Spor Vadisi’ni, Novada AVM’yi, restore edilen tarihi konakları görmemiş insanlar vardır.

Abartmıyorum…

Mesela il merkezinde oturanlar belediye başkanının icraatını beğenmez iken, kenar mahallelerde büyük alkış alabilir.

Veya tam tersi dahi olabilir.

Kenar mahallede yaşayan ev hanımlarından henüz Bozok Üniversitesi’nin büyüyen ve gelişen kampüsünü hiç görmeyenler vardır bu şehirde.

O yüzden onların sandığa yaklaşımı da pek kestirilemez.

Mesela yıllardır üst sokağımda oturan vatandaşı CHP aday tanıtımında bayrak sallarken gördüm.

Oysa dışarıya bu yönünü hiç yansıtmayan, tipik AK Parti profiline sahip, mahalle camisinin bahçesinde oturan bir vatandaştı.

Biraz ilginç belki ama gerçek…

KISA BİR DİYALOG

Adam MHP lideri Bahçeli’yi takdir ediyor, Erdoğan’a verdiği desteği olumlu buluyor.

Karşısındakiyle şöyle konuşuyorlar:

-Bahçeli doğru etti, olması gerekeni yaptı, yakışanı yaptı.

Öbürü cevap veriyor:

-Hah şunu bileydin, sonunda takdir ettiniz adam gibi adamı.

Sonra yine öbürü konuşuyor:

-Biz doğru yapınca hep takdir ediyorduk, haklı diyorduk ama yanlış yapınca da söylüyorduk.

Sonra MHP’li can alıcı soruyu soruyor:

-O zaman bu seçimde oyunu MHP’ye vereceksin, sen vermezsen yenge versin?

Bahçeli’yi takdir eden AK Partili’den yanıt şöyle geldi:

-Meclis güçlü olmazsa Erdoğan yine zora düşecek, ne anladık ki? Mecliste vekili olmadıktan sonra Erdoğan Cumhurbaşkanı olsa ne? Ben her tarafta da AK Parti’ye basarım. Ha, isterim ki MHP’liler de seçilsin de öbürleri giremesin meclise.

İftar sonrası çay yudumlarken yan masanın yansımalarıdır…

