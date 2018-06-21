AK PARTİ’NİN SEÇİM PERFORMANSI

Eh ilk önce de iktidar olduğu için AK Parti’den başlamak gerekir diye düşündüm.

Bir seçim kampanyası daha sona eriyorken, AK Parti’nin saha performansı nasıldı?

Açık, net ve objektif söylersek zayıftı.

Neye göre?

Önceki seçimlere göre.

Önceki seçimlerde AK Parti İl Teşkilatı daha verimli, daha heyecanlı ve daha koordineli çalışırdı.

Bu seçimlerde durum öyle olmadı.

Bir kopukluk ve koordinasyonsuzluk vatandaşa kadar yansıyordu.

Kadın kolları teşkilatının varlığını ve gücünü önceki seçimlere göre pek göremedik.

Belki teşkilatlar yeni olduğu için, ilk seçim heyecanını yaşadıkları için durum böyle olsa gerek.

AK Parti’nin sahadaki avantajı ise yine Sayın Bozdağ idi.

Kendisi bakan olduğu için, doğal olarak arkasında koruma ordusu, basın ordusu ve bürokrat ordusu vardı.

Gittiği her yerde halk üzerinde, elbette bunun etkisi oldu.

İlçe ve köylere sönük girişler yerine, Bakan ağırlığıyla ağır ve kuvvetli dalışlar yaptı AK Parti.

Ayrıca listesinde bir kadın adayın yer alması da partinin sahadaki seçim performansını olumlu etkiledi.

Aday Sibel Yıldırım, kadın seçmenlerin arasına daldı girdi.

Kadın seçmeni kucakladı, bağrına bastı.

Hanelerine daha rahat girdi, onlarla daha rahat konuştu.

Özellikle köylerdeki kadınlar üzerinde bunun olumlu tesiri oldu.

AK Parti’nin bir diğer rahatlığı ise liderlerinin Recep Tayyip Erdoğan olmasıydı.

Bazı yerlerde dışlanan, eleştirilen ve tepki alan adaylara ‘dua edin lideriniz Erdoğan!’ türünden tenkitler yapıldı.

Adaylar durumu yine Recep Tayyip Erdoğan karizmasıyla kurtardılar.

Performansın asıl yansıması sandıkta olacaktır.

Yarın da MHP’yi konuşalım.

Burada noktalayalım.

SAADET ANLATMAYA ÇALIŞIYOR

Saadet Partisi seçim kampanyası süresi boyunca bir şeyi anlatmaya çalıştı.

O da verilen oyların Saadet Partisi’ne gideceği ve diğer partilerle ilgisi olmadığıydı.

Halen de anlatmaya çalışıyorlar ama ne kadar başarılı olurlar bilemiyorum.

Saadet Partisi, bu seçimlerde ülke genelinde bir hava yakalasa da, Yozgat’ta o havayı göremedik.

Saadet Partisi adayları, tabanına bu seçimde, seçim barajını ittifak vesilesiyle aşacaklarını ve baraja takılmayacaklarını anlatmaya çalışıyor.

Bu vesileyle bende Yozgat’taki Saadet tabanına ulaştırmış olayım...

Ey Saadet Partililer, gayrı şu adaylarınızı yormayın. Partinize oy verecekseniz verin, CHP veya İYİ Parti barajı aşınca sizinkiler de aşmış oluyor.

Yormayın adaylarınızı.

Görelim sandıktaki toplam gücünüzü.

Haydi selametle...

İYİ ÇALIŞTILAR



MHP’nin asenaları var ya, hah işte onlar bu seçimlerde iyi çalıştılar.

MHP Yozgat Kadın Kolları Başkanlığı, 24 Haziran seçimlerinde daha çok sessiz çalıştı.

Pek gümbürtüleri duyulmadı ama kapı kapı gezdiler, seçmene ulaşmayı başardılar.

Önceki seçimlerden tecrübeleri olduğu için, saha çalışmasında fazla sıkıntı yaşamadılar.

Eh, adaylar da teknik manada gerekli desteği verince, asenaların performansı da armış oldu.

Daha önce de söylemiştim, MHP’nin başarılı olabilmesi için ihtiyar bibilerden, halalardan, teyzelerden de oy alması gerekiyor.

Onlara erkek egemen bir siyasette, erkek adayların ulaşması ve ikna etmesi ise biraz zordur.

İşte bu ikna işini, siyasetten ve halkın dilinden anlayan kadın teşkilatlarınız pek iyi yapabilir.

Yukarıda da belirttiğim gibi, MHP’li asenalar bu seçimde iyi çalıştılar.

Ama sandığa ne kadar yansır, nasıl yansır, sonuç ne olur?

Onu da hep birlikte 24 Haziran’da göreceğiz.

Haydi selametle...

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Milletvekili adaylardan daha profesyonel çalışan vekil adayını.

*Yozgat’ta ismini sildirmemeye gayret eden politikacıyı.

*Seçim sürecinde partilerine destek vermeyip, ortadan kaybolan eski politikacıları.



