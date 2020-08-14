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AK Parti’nin Kuruluş yıldönümü

AK Parti Yozgat İl Yönetimi, partinin kuruluşunun 19’uncu yıldönümü nedeniyle yayımladığı bildiride, 4 Ağustos 2001’in Türk siyaset ve demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğuna vurgu yapıldı.

14 Ağustos 2020 Cuma 00:45
AK Parti’nin Kuruluş yıldönümü

AK Parti’nin kuruluşunun 19’uncu yıldönümü kutlanıyor. Bu kapsamda Yozgat İl teşkilatı da bir mesaj yayınlayarak, kuruluş yıldönümünü kutladı. İl Başkanı Çelebi Dursun imzası ile yapılan yazılı açıklamada, Ülkenin dört bir tarafında olduğu gibi Yozgat’ında yatırım ve hizmetlere AK Parti iktidarları döneminde kavuştuğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, “AK Parti kurulmadan önce ilimizde yarım kalan yatırımlar vardı. Partimiz iktidara geldiği günden itibaren bu yarım kalan yatırımları tamamlayarak, yine pek çok yatırımları Yozgat’ımıza kazandırarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştur.  Bunlardan bazıları; Şehir Hastanesi, Adalet Eğitim Merkezi, Diyanet Eğitim Merkezi, Adli Tıp Kurumu, Et ve Süt Kurumu gibi önemli yatırımlar ve daha pek çok saymadığımız yatırımlara Yozgat’ımız AK Parti iktidarı ile kavuşmuştur” denildi.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti’nin Kuruluş Yıldönümü
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