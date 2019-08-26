AK Partililer Nevşehir’de buluştu

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti’nin 18’nci yaş kutlama programında Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay ile bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Köse, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız, Yozgat’ın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ve her zaman yanımızda olduğunu belirtti. Kıymetli Hemşerilerim, Cumhurbaşkanımız sizlere en kalbi duygularla selamlarını iletmemi istedi.

Güçlü Hükümet, Güçlü Belediyecilik anlayışını bizlere hissettiren Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum’ dedi.