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AK Partililer Nevşehir’de buluştu

AK Parti, Yozgat il, ilçe, belde teşkilatlarının yöneticileri ile belediye başkanları, partinin 18’inci kuruluş yıldönümü kapsamında Nevşehir’de düzenlenen etkinliğe katıldı.

AK Partililer Nevşehir’de buluştu

AK Parti, Yozgat il, ilçe, belde teşkilatlarının yöneticileri ile belediye başkanları, partinin 18’inci kuruluş yıldönümü kapsamında Nevşehir’de düzenlenen etkinliğe katıldı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
AK Partililer Nevşehir’de buluştu

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti’nin 18’nci yaş kutlama programında Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı hemşerimiz Fuat Oktay ile bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Köse, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız, Yozgat’ın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ve her zaman yanımızda olduğunu belirtti. Kıymetli Hemşerilerim, Cumhurbaşkanımız sizlere en kalbi duygularla selamlarını iletmemi istedi.
Güçlü Hükümet, Güçlü Belediyecilik anlayışını bizlere hissettiren Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum’ dedi.

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