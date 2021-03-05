AK Partililer Aydıncık’ta buluştu

Aydıncık İlçesinde teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya gelen İl Başkanı Başer ve parti yöneticileri, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak’ı da makamında ziyaret etti. AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç ile birlikte Halk Eğitim Merkezinde devam eden Taş İşleme Atölyesini de ziyaret ederek, kursiyer ve çalışan kadınların çalışmalarını yakından görme imkanı buldu. Başer, beraberindekilerle birlikte Aydıncık Kültür Evinde doğal taşlar işlenerek hazırlanan ürünlerin bulunduğu satış ve teşhir salonunu da gezdi, Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı.