AK Parti’den ziyaret

Ziyarette, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal ve Gençlik Kolları Başkanı Kazım Emiroğlu Şimşek de katıldı. AK Parti İl Başkanı Köse, MHP’ye iade-i ziyarette bulunduklarını söyledi. Köse, ülkenin ve İslam coğrafyasının üzerinde bulunduğu sıkıntılı süreçte Devlet Bahçeli’nin sergilediği milli duruşun takdire yaşan olduğunu, aldığı kararlar ile her zaman devletin yanında olduğuna dikkat çekti. Köse, “Yozgat’ta da biz Ethem Sedef başkan ile memleketimizin ileri gitmesi ve kalkınması adına her türlü beraberliği sağlayacağız” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Ethem Sedef ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MHP’nin her zaman devletin yanında olduğunun altını çizdi. Cumhur ittifakı ile partisinin bunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Sedef, “Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ülkenin önünü açacak her karara destek çıkmıştır. Ülkenin sıkıntılı sürecini birlik beraberlik içinde çözeriz inşallah” dedi.