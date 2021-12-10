AK Partiden ziyaret

İl Başkanı Başer, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Kaymakam Ali Açıkgözü de makamında ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Açıkgöz, ‘’İl Başkanımız, nazik ziyaretleriyle bizleri mutlu ettiler. Saraykent'in aldığı önemli yatırımlardaki büyük emekleri için kendilerine teşekkürlerimi ilettim. Sayın Başkanımıza ilçemizde özellikle gençlerle ilgili yaptığımız çalışmaları anlattık. Bu çalışmaları ilgiyle takip ettiğini ve büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler’’ açıklamasında bulundu. Başer’in Saraykent ilçesi ziyaretine, İl Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Saraykent Ak Parti İlçe Başkanı Necmettin Kaya eşlik etti.