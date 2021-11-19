AK Partiden ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İleri gazetesinin el değiştirmesi nedeniyle 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Gazetenin sahibi Alparslan Akyüz ile telefonla görüşüp, hayırlı olsun dileğini ileten AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer ve beraberindeki partitiler, gazete bürosunda Genel Koordinatör Mustafa Babayiğit ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Seyfi Çelikkaya ile bir süre görüştü. Başer, yerel basının sorunlarını bildiklerini, Yozgat'taki basın kuruluşlarının sıkıntılarının ise diğer illere göre daha zor olduğunun altını çizdi. Başer, ''Yozgat'taki yerel basınımızın sorunlarını biliyoruz. Milletvekillerimiz sayın Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer konuyu takip ediyorlar. Çözümü noktasında neler yapılabilir bu konuda ilgili kurumlarla görüşmeler yapılıyor. Yozgat'ta yerel basın güzel konulara temas ediyor. Yöneticilerimiz bunları değerlendirip, gündeme taşınan konuların takipçisi olursa kazanan Yozgat olacaktır. Geçmişte biz bunları yaptık, bir çok ihtiyacımızın karşılanması için adımlar attık, sorunlarımızı çözdük'' diye konuştu. Yozgat'ın ihtiyaçlarının bulunduğunu da aktaran Başer, şartların her geçen gün değiştiğini buna bağlı olarak da taleplerin arttığını bildirdi. Başer, Yozgat'ta 5 yıldızlı bir otel ve büyük bir salon ihtiyacının bulunduğunu, bunun giderilmesi noktasında yapılan ve yapılacak çalışmaları desteklediklerini aktardı. Başer, ''Yozgat'ta ileri ufaklı birden fazla spor tesisimiz, sahamız mevcut. Bunların nizami hale getirilmesi gerekir. Bu konuda ilgililerle görüşmelerimiz oluyor. Yozgat Belediyesnin Spor Vadisi ile birlikte Termal Aquapark ve Spor Kompleksinin de işletmesini İl Özel İdaresinden aldı. Buralarda gerekli tadilatlar yapılıyor. Hizmete açıldığında Yozgat'ımızın önemli bir ihtiyacı daha karşılanmış olacaktır'' diye konuştu. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Bozok Üniversitesi'nde öğrenci sayısının her geçen yıl biraz daha arttığını, yeni fakülte ve yüksekokulların açıldığını kaydetti. Başer, ''Yurt dışından da öğrenciler, gençler Yozgat'a eğitim için geliyorlar. Üniversite öğrencilerinin de ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlara ihtiyaç var. Yozgat olarak, resmi, özel kurumları, kuruluşlarıyla birlikte, tüm Yozgatlılar olarak Yozgat'ın gelişmesine ivme kazandıran ve kazandıracak olan üniversite öğrencileri için neler yapabilirizi konuşup, hayata geçirmemiz gerekir. Üniversite gençliğinin talepleri var, sosyal aktivitelere ihtiyaçları var, kültürel faaliyetlere ihtiyaçları var. Tüm bunların değerlendirilip, gerekli adımların da biran önce atılması gerekir. Gerekli istişareleri yapıyoruz'' ifadelerini kullandı.