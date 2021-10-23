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AK Parti’den ziyaret

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı ile Gençlik Kolları 21 Ekim Dünya gazeteciler günü nedeniyle gazetemiz bürosunu ziyaret ettiler.

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:48
AK Parti’den ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkan Yardımcıları Suat Tinel, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ve yönetim kurulu üyeleri gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ve Genel Koordinatör Mustafa Babayiğit’i ziyaret ederek 21 Ekim Dünya Gazeteciler gününü kutladı. Öte yandan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse çiçek gönderirken, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün eşi ve Polis Eşleri Derneği Başkanı Özlem Esertürk tatlı göndererek 21 Mart Gazeteciler günümüzü kutladı. 

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