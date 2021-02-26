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AK Parti’den ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, ekibiyle birlikte başlattığı ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

26 Şubat 2021 Cuma 00:02
AK Parti’den ziyaret

İl Başkanı Başer, Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç, İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, İl Teşkilatı Üyeleri Çekerek ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Başer ve beraberindekileri ilçede bir dizi ziyaretin ardından esnafı gezdi, partililerle toplantı yaptı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır’dan ilçede yapımı devam eden çalışmalar, planlanan projeler hakkında bilgi alan Başer, Kıbrıs Gazisi Emekli Uzman Çavuş Bekir Akar'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. Başer, ‘’Ak davamıza gönül vermiş hemşerilerimizle bir araya gelerek istişare ettik, sohbet ettik. Belediyemizi de ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldık. Şahsım ve teşkilatımız adına, İlçe Başkanımız Mehmet Akkan'a, İlçe Belediye Başkanımız Eyyüp Çakır'a ve katılım sağlayan, davamıza gönül vermiş tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

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AK Parti’den Ziyaret
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