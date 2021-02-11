AK PARTiDEN ZiYARET

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, il kongresinin ardından ilçelere yönelik başlattığı ‘Teşekkür’ ziyaretlerini sürdürürken, gazetemiz bürosunu da ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, beraberindeki heyetle birlikte Yenifakılı ve Boğazlıyan İlçe teşkilatlarını ziyaret ederek teşekkür ve iştişare toplantısı düzenledi. İl Başkanı Başer katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür etti. Daha sonra Yenifakılı ve Boğazlıyan İlçelerimizde esnaf ve şehit ailelerini ziyaret eden Başer, şehit yakınlarına Türk Bayrağı armağan etti. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, il merkezindeki ziyaretleri kapsamında gazetemiz bürosuna da uğradı. Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile bir süre sohbet eden Başer, ilçelere yaptığı teşekkür ziyaretlerinde, hem partililerle bir araya geldiğini hem de sivil toplum kuruluşları ile esnaf ziyaretinde bulunduklarını bildirdi. Başer, ‘’Ziyaretlerimizde, ilçelerimizin sorunların, beklentileri, yapılan çalışmalar, talepleri kapsayan raporlar alıyorum, sözlü olarak da dinliyorum. İletilen bu konulardan yerelde çözümlenmesi gereken konuları yerel düzeyde, genelde çözümlenmesi gereken konuları ise rapor haline getirip, milletvekillerimize, bakanlarımıza ilgili kurumlara iletiyoruz. Ardından da konunun takipçisi oluyoruz’’ deyi konuştu.