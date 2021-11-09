AK PARTiDEN TEPKi

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz'ü ziyaret ederek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı kınadı. Yapılan küfrü, şehit yakınına bir saldırı olarak değerlendirdiklerini belirten Başer, ‘’Bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyoruz. Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinden istifasını da bekliyoruz. Biz şehit ailelerimizin yanındayız’’ dedi. Başer, 1997 yılında, 17 yaşındaki kardeşi İsa’nın, Bingöl’de PKK terör örgütü ile girdiği çatışmada havan topu ile şehit edildiğini, abisi Tahir Gürmen şehit olan kardeşinin günlerce ayaklarını aradığını aktardı. Başer, ‘’Şimdi kalkmış hadsizin biri ayakları öpülesi birinin en kutsallarına küfredebiliyor. Kim olursanız olun, hangi görevi yaparsanız yapın konu şehit yakını ve gazilerimiz olunca haddinizi bileceksiniz. Milleti ve devleti için hayatlarını ortaya koyan şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz, bu dünya var olduğu müddetçe saygıyla anılıp hürmet göreceklerdir. Bu böyle biline. Onlara dil uzatan, burun büken, hafife alıcı tavırlar sergileyenler ise en hafif tabirle insanlığını kaybetmiş mankurtlardır. Bizler, şehitlerimizin aziz hatıralarına, yakınlarına ve gazilerimize saygı ve hürmet beklerken haddini bilmez, insanlıktan çıkmış, bu milletin ve toprağın en ufak bir özelliğini bünyesinde barındırmayan bazı mankurtlar utanmadan sıkılmadan bu ülke için varlığını ortaya koymuş değerlerimize ağza alınmayacak küfürler edebiliyor. Bu haddi, bu hakkı nereden buluyorsunuz?’’ diye konuştu. Başer, Lütfü Türkkan’ın yaptığının affedilemez olduğunu, İYİ Parti’nin yapılması gerekeni biran önce yapması gerektiğini belirterek, ‘’Hata için şehit yakınından, ailesinden, milletten özür dilemesi ve utanması gerekirken bir de kalkmış şehit yakınını provokatörlük yapmakla suçluyor. Küfürden sonra yaptığı açıklamadan anlaşıldığı üzere, Lütfü Türkkan hâlâ mecliste kalmaya, vekillik yapmaya, siyasette olmaya devam etme niyetinde. Kendisi gereken adımı atmayacağına göre, iş şahsın partisi İyi Parti’nin yönetimine düşüyor. Kurulduğu günden beri vatan millet hassasiyeti taşıdıklarını, milliyetçi ve mukaddesatçı bir müktesebattan geldiklerini, şehit ve gaziler konusunda tavizsiz olduklarını belirten partinin yönetiminden beklenen Lütfü Türkkan’a gereken cevabın verilmesidir. Yok biz bunu taşırız diyorlarsa diyecek bir şey yok demektir. Hayrını görsünler. HDP ile yürütülen iş birliği sürecinde belki lazım olabilir’’ diye konuştu. Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Açıkgöz de, ‘’Böyle bir şey kesinlikle kabul edilemez. Her fırsatta çıkıp 'şehitlerimizin emaneti emanetimiz' diyor sonra da bu şekilde davranılması hiç hoş olmayan bir şey. Türkkan'ın milletvekilliğinden de istifası olursa bu camia için en hayırlısı olur’’ ifade etti. •Sümeyye İlhan•