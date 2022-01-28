AK Partiden tatlı ikramı

AK Yozgat Belediyesi tarafından Cumhuriyet Alanı çevresinde yürütülen kar temizleme çalışmaları ziyaret eden Yusuf Başer, ‘’Son yılların en yoğun yağışının ardından karla kaplanan güzel Yozgat’ımızın temizlenmesi için gece gündüz demeden özverili bir şekilde mesai yapan başta Belediye Başkanımız Celal Köse olmak üzere tüm Belediye personeline teşekkür ediyorum’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de Yusuf Başer’in ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, ‘’Karla mücadele çalışmalarımızı ziyarete gelerek ekiplerimize tatlı ikramında bulunan AK Parti Yozgat İl Başkanımız Yusuf Başer’e ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederim’’ diye konuştu. •Sümeyye İlhan•