AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na tepki

Başer yaptığı yazılı açıklamasına, ‘Önce polis sonra Asker, öğretmen, memur derken toplumun her kesimini tehdit eden Kılıçdaroğlu!!!’ diye başlayıp, ‘’Korkularını anlıyoruz, ama korkunun seni bekleyen mutlak sona bir faydası yok, sende biliyorsun ki bu son seçimin olacak’’ ifadelerini kullandı. Başer, aziz milletin Kılıçdaroğlu’nu sonsuza dek demokrasinin en temel unsuru olan sandığa gömeceğini ileri sürdü. Başer, ‘’Tüm çırpınışların ondan, çünkü hiç bir şey istediğin gibi gitmiyor. Yaptığınız algılar, söylediğiniz yalanlar, iftiralar, kara propagandalar... Hiç biri milletin gönlünde ki Erdoğan sevgisini azaltmıyor. Çünkü bu kadim millet senide tanıyor kendisine hizmet edeni de, senide tanıyor ülkesini en iyi şekilde temsil edeni de... Ama üzülme Sayın Kılıçdaroğlu bu son kaybedişin olacak ve tarih seni girdiği her seçimi kaybeden Genel Başkan olarak hatırlayacak belki de hiç hatırlamayacak’’ diye konuştu.