Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1409.56
ALTIN
527.35
DOLAR
9.2665
STERLİN
12.7445
EURO
10.7445

AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na tepki

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son açıklamalarına tepki gösterdi.

18 Ekim 2021 Pazartesi 00:11
AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na tepki

Başer yaptığı yazılı açıklamasına, ‘Önce polis sonra Asker, öğretmen, memur derken toplumun her kesimini tehdit eden Kılıçdaroğlu!!!’ diye başlayıp, ‘’Korkularını anlıyoruz, ama korkunun seni bekleyen mutlak sona bir faydası yok, sende biliyorsun ki bu son seçimin olacak’’ ifadelerini kullandı. Başer, aziz milletin Kılıçdaroğlu’nu sonsuza dek demokrasinin en temel unsuru olan sandığa gömeceğini ileri sürdü. Başer, ‘’Tüm çırpınışların ondan, çünkü hiç bir şey istediğin gibi gitmiyor. Yaptığınız algılar, söylediğiniz yalanlar, iftiralar, kara propagandalar... Hiç biri milletin gönlünde ki Erdoğan sevgisini azaltmıyor. Çünkü bu kadim millet senide tanıyor kendisine hizmet edeni de, senide tanıyor ülkesini en iyi şekilde temsil edeni de... Ama üzülme Sayın Kılıçdaroğlu bu son kaybedişin olacak ve tarih seni girdiği her seçimi kaybeden Genel Başkan olarak hatırlayacak belki de hiç hatırlamayacak’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti’den Kılıçdaroğlu’na TepkiYozgatIlerigazetesiPazartesiHaberAkpartiYozgatİlBaşkanıYusufbaşerKemalKılıçdaroğluAçıklamaTepki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigortalı çiftçi sayısı düştü
Sigortalı çiftçi sayısı düştü
BBP’de kongre heyecanı
BBP’de kongre heyecanı
Yeniden Refah kongre hazırlığı
Yeniden Refah kongre hazırlığı
CHP’den ziyaret
CHP’den ziyaret
Kılıç, süreci değerlendirdi
Kılıç, süreci değerlendirdi
Gece/gündüz çalışıyoruz
Gece/gündüz çalışıyoruz
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim