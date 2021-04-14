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AK Partiden eski İl Başkanlarına teşekkür plaketi

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı tarafından, partinin kuruluşundan bugüne kadar İl ve Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunanlara teşekkür plaketi verildi.

14 Nisan 2021 Çarşamba 00:01
AK Partiden eski İl Başkanlarına teşekkür plaketi

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, ‘’AK Parti demek, birlik beraberlik demektir, Hizmet demektir. Kurulduğumuz günden bu tarafa partimize, memleketimize büyük hizmetleri bulunan geçmiş dönem İl Başkanlarımız ve Merkez İlçe Başkanlarımızla bir araya geldik. Katılım sağlayan tüm Başkanlarıma teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içinde bu kutlu davayı daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışacağımızı belirtmek istiyorum’’ dedi. İl Başkanı Başer, Ak Parti’nin Yozgat İl Teşkilatı kurucu başkanlığını üstlenen Yusuf Bahri Yazarel’den itibaren tüm başkanlara teşekkür etti. Partinin Yozgat il teşkilatının kuruluşunun ardından yapılan seçimle İl Başkanlığına seçilen Metin Eroğlu’nu da rahmetle anan AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer, tüm partililerle birlikte, birlik, beraberlik içerisinde Yozgat’ın ve ülkenin kalkınması için çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi. 

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AK Partiden Eski İl Başkanlarına Teşekkür Plaketi
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