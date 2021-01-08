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AK Parti’den eş zamanlı tepki

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Genel Kurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ile birlikte eski Bakanlardan Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu.

08 Ocak 2021 Cuma 00:06
AK Parti’den eş zamanlı tepki

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Genelkurmay eski Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ, gazeteci Can Ataklı'nın darbe, eski Bakanlardan Fikri Sağlar'ın ise başörtüsüyle ilgili açıklamalarına ilişkin suç duyurusunda bulundu. Partililerle birlikte Yozgat Adliyesi'ne gelerek Başbuğ, Sağlar ve Ataklı hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Başer, milli irade düşmanlığının kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman da marjinal akımların temsilcisi olarak ortaya çıktığını belirtti. Bu örneklerden birini bir televizyon kanalında "başörtülü bir hakimin tarafsız olamayacağını ve adil yargılama yapamayacağını" söyleyen Fikri Sağlar'ın ortaya koyduğunu dile getiren Başer, "Türkiye'nin artık geride bırakmış olması gereken, büyük acıların çekildiği ve bedellerin ödendiği bir meseleyi yeniden gündeme getiren bu kişi, CHP'nin demokrat yaldızı altındaki faşist yüzünü bir kez daha sergilemiştir" dedi.  Başer, yapılan bu açıklamaların milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu gösterdiğini aktardı. Başer, "Gazeteci kimliğiyle yaptığı bir sosyal medya paylaşımında ise Can Ataklı, Cumhurbaşkanımızın seçimle gitmeyeceğini, ordunun darbe kabiliyetinin kalmadığını, artık tek ümidin ülkenin halkta öfkeye yol açacak büyük bir felakete uğraması olduğunu söyleyebilecek kadar derin bir sefalete düşmüştür. Darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyet, ülkemiz için bizatihi bu tehditlerin kendisi kadar tehlikelidir" diye konuştu. Genelkurmay eski Başkanlarından İlker Başbuğ'un 27 Mayıs darbesiyle ilgili sözlerini de eleştiren Başer, "Sadece bu üç örnek dahi, Türkiye'nin 97 yıllık Cumhuriyet tarihinde elde ettiği milli iradenin üstünlüğünü esas alan kazanımları hala hazmedemeyenlerin vesayet ve darbe dönemlerinin özlemiyle yanıp tutuştuğunu göstermeye yeterlidir" değerlendirmesinde bulundu. 

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AK Parti’den Eş Zamanlı Tepki
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