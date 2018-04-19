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AK Parti’den eğitim toplantısı

AK Parti Saraykent İlçe Başkanlığı tarafından Saraykent’te görev yapan Milli Eğitim personeli ile eğitim toplantısı yapıldı.

AK Parti’den eğitim toplantısı

AK Parti Saraykent İlçe Başkanlığı tarafından Saraykent’te görev yapan Milli Eğitim personeli ile eğitim toplantısı yapıldı.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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AK Parti’den eğitim toplantısı

Saraykent’te önceden görev yapan ve halen devam eden milli eğitim personeli ile bir araya gelen AK Parti Saraykent İlçe Başkanı Nuri Çınar davetliler ile sohbet edip Saraykent için neler yapılabileceği yönünde görüş alışverişinde bulundular. İlçede eğitim de kaliteyi arttıra bilmek adına neler yapılacağı noktasında görüş alış verişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen birlik beraberlik yemeğine AK Parti ilçe Başkanı Nuri Çınar ile birlikte, İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Köroğlu, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Karabulut Sorgun Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yasin Yılmaz, Sorgun İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı Saraykent İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, Saraykent Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, Halk Eğitim Merkezi müdürü Yasin Gürsoy, Saraykent Eğitim Birsen İlçe Temsilcisi Bekir Korkut katıldı. 

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