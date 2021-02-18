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AK Parti’den Borsa ziyareti

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, yönetim kurulu bazı üyeleri ile birlikte Yozgat Ticaret Borsasını ziyaret etti.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:11
AK Parti’den Borsa ziyareti

AK Parti İl Başkanlığı görevine yeni seçilen ve seçildiği günden bugüne ilçeler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ve yönetim kurulu üyelerini yeni borsa binasında ziyaret ederek görüş alış verişinde bulundular. Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer’in kendisini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Pandemi sürecinin herkesi olumsuz etkilediğini dile getiren Erkekli, sahada olan tüccarın, esnafın temsilcileri olarak kendilerinin her şeyin farkında olduklarını ifade etti. Virüs belasından ülkenin biran önce kurtulması temennisinde bulunan Erkekli, padmedi süreci geride kaldıktan sonra görevlerini en iyi şekilde ifa etmeye devam edeceklerini vurguladı. Ticaret Borsası olarak üyelerine hizmet noktasında daha önce bulundukları binanın yeterli olmadığını bildiklerini hatırlatan Erkekli, ‘’Yönetim ve meclisimizdeki arkadaşlarımızın vermiş olduğu büyük destek sonucunda içinde bulunduğumuz hizmet binasını Borsamıza kazandırdık. Yozgat bizim, elimizden geldiğimiz kadar her alanda gayretlerimizi gösterim, Yozgat’ın menfaatlerini göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ dedi. AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ise AK Parti İl Başkanı seçildiği günden bu güne kadar Yozgat için STK’ları ziyaret ettiklerini, Yozgat ile ilgili yapılması gerekenler konusunda istişare çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bütün siyasi partilerin ortak amacı STK’lar ile müşterek olarak o ile hizmet etmek olduğunun altını çizen Başer, ‘’Bizde Tüm İl Müdürlerimiz ile olsun, diğer kurumlarımız ile olun yapmış olduğumuz çalışmalar ile talepleri alarak hem Cumhurbaşkanı yardımcımıza, hem de milletvekillerimize ulaştırarak Yozgat’ımıza hizmet noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi süreci en çok hizmet sektöründeki arkadaşlarımızı sıkıntıya soktu. Ama hükümetimiz ve yerel yöneticilerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Valiliğimiz olsun, belediyemiz olsun kendi kiracılarından kira ücreti almama kararı aldılar. Hükümetimiz de zaten insanlarımıza çalışıyor. Hükümetimiz esnafına en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyor, imkanları zorluyor. Biz yeni yönetimimiz ile sık sık STK’lar ile bir araya geleceğiz onların isteklerini de yukarılara ileteceğiz. İsteklerinde takipçisi olacağız. Önemli olan Yozgat’a hizmet etmek’’ diye konuştu. 

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AK Parti’den Borsa Ziyareti
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