AK Parti’de yeni dönem!

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı’nda düzenlenen devir teslim törenine, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, AK Parti eski İl Başkanı Harun Lekesiz, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı ve çok sayıda partili katıldı.

Törende konuşan Harun Lekesiz, 4 yıllık görev süresi boyunca hizmet bayrağını büyük bir titizlikle taşıdıklarını söyleyerek, “AK Parti olarak bir kongre dönemindeyiz. Kongreler bizim bayrak değişimlerinin yaşandığı dönemdir. Bu partiyi daha ileriye taşıyacak daha taze nefes ve heyecanla birlik dayanışma ortamını büyüterek ileriye taşıyacak kardeşlerimize bayrağı teslim görevleridir. Bugünde böyle bir teslimi gerçekleştirmek için buradayız. Bizden önceki aldığımız hizmet bayrağını herhangi bir leke düşürmeden aklık ve paklıkla Celal Köse kardeşimize devrediyoruz. Bu işi layıkıyla yapacağına gönülden inanıyorum. Bugün kendisine emanet edeceğimiz hizmet bayrağını bizlerin getirdiği noktanın çok daha ötesine taşıyacak AK Parti’nin Yozgat’ta elde ettiği başarıları daha da büyüterek bu kutlu davayı taçlandıracaktır. AK Parti İl Başkanlığı görevi ağır bir sorumluluk. Ama bunun da altından kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, belediye başkanlığımızın, meclis üyelerimizin vereceği destekle kalkmak mümkün. 4 yıl bu partiye il başkanı olarak hizmet etme şerefine nail oldum. Bizi bu kutlu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, genel merkez teşkilat yetkililerimize, Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ’a ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Celal Köse ise, “Kuruluşundan itibaren AK Parti’ye emek vermiş bütün başkanlara saygılar sunuyorum. Bu kutlu davada görev almak büyük bir şereftir, büyük bir onurdur. Yozgat AK Parti İl Başkanlığı görevini partimizin Yozgat’taki çıtasını daha da yukarılara çıkarmak amacıyla bize verdiler. Biz de tüm teşkilat üyelerimize güvenerek bu çıtayı daha da yukarılara taşıma gayreti içerisinde olacağız. Yeni bir heyecanla önümüzdeki süreçte bir olarak diri olarak partimizi ileriki seçim sürecine hazırlamanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

