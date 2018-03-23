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AK Parti’de kurul toplantısı

AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Yozgat il teşkilatıyla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

AK Parti’de kurul toplantısı

AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Yozgat il teşkilatıyla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
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AK Parti’de kurul toplantısı

AK Parti Genel Merkez Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri, AK Parti Yozgat teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Bilal Şahin Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya kurul üyesi sıfatıyla, eski Turizm Bakanı Güldal Akşit, eski milletvekilleri Halide İncekara, Mustafa Ünal, Ekrem Çelebi, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AK Parti İl Başkanı Celal Köse ve partililer katıldı. AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu toplantısına partinin belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, ilçe teşkilat başkanları, kadın ve gençlik kolları mensupları ve parti üyeleri hazır bulundu. İl Başkanı Celal Köse’nin açılış konuşmasını yaptığı toplantının ardından kurul üyeleri, partililere hitap etti.

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