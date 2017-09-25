AK Parti’de kongre süreci başladı

Sorgun ilçe kongresine AK Parti Yozgat milletvekili Ertuğrul Soysal katılırken, TBMM’nin açılışı nedeniyle diğer milletvekilleri katılamadı. Sorgun ilçesinde gerçekleştirilen Kongrede konuşan Milletvekili Ertuğrul Sosyal, AK Parti hükümetleri döneminde ülkeye ve Yozgat’a dolayısı ile Sorgun ilçesine önemli yatırımların getirilip, hizmetlerin yapıldığını söyledi. Soysal, Yozgat’ta son dönemde sağlık alanında önemli gelişmelerin yaşandığını, Türkiye’nin ilk Şehir Hastanesi’nin Yozgat’ta hizmete açıldığının altını çizdi, Sorgun Devlet Hastanesi’nin de modern bir yapıya kavuşturulduğunu kaydetti. AK Parti Yozgat İl Celal Köse’nin divan başkanı olarak görev aldığı Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde, seçimlere tek liste aday gösterildi. Sorgun’da İbrahim Kıvrak, Akdağmadeni ilçesinde ise Önder Gürel yeniden ilçe başkanlığı görevine seçilerek, güven tazeledi.