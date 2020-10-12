AK Parti’de kongre heyecanı

AK Parti Yozgat’ta ilçe kongrelerini tamamlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Cumartesi günü Sarıkaya ve Çayıralan ilçe kongrelerini tamamlayan AK Parti, dün de Yozgat Merkez ilçe ve Boğazlıyan kongrelerini sonuçlandırdı. AK Parti Yozgat merkez İlçe Kongresi Yozgat Belediyesi Çapanoğlu Kent Park tesisleri Kır Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer ile birlikte partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongrede, covit-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uygun hareket edildi. Kongrede, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç tek liste ile seçimlere girerek, güven tazeledi. AK Parti Sarıkaya 7. Olağan Kongresinde İlçe Başkanlığına yeniden Bülent Doğan seçildi. Çayıralan’da ise mevcut başkan Şahin Şahiner, Boğazlıyan ilçesinde ise Osman Düğenci AK Parti İlçe Başkanlığı görevlerine devam kararı çıktı.