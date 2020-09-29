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AK Parti’de kongre hazırlıklarına başlandı

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen kongre sürecinin 2 Ekim itibarıyla yeniden başlayacağını söyledi.

29 Eylül 2020 Salı 00:02
AK Parti’de kongre hazırlıklarına başlandı

Dursun, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, AK Parti ilçe kongrelerinin 2 Ekim'de Aydıncık ilçesinden başlayacağını belirtti. İlk etapta 5 ilçede yapılan kongrelerde mevcut başkanlarla tek aday olarak kongreye gidileceğini aktaran Dursun, "3 Ekim'de Çekerek ve Kadışehri ilçemiz, 4 Ekim'de de Saraykent ve Akdağmadeni ilçelerimizin kongresini yapacağız. Bu 5 ilçemizde yapılan, görüşmeler, temayüller ve genel merkezimizin takdiri mevcut arkadaşlarımızla yola devam edeceğiz. Allah kısmet eterse birlik ve beraberlik içesinde kongrelerimizi yapacağız" dedi.  Dursun, kongreleri AK Parti Genel Merkezi'nin belirlediği korona virüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda yapacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Kongrelerde sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Bu konuda belirlenen kriterlerimizi de delegelerimize bildireceğiz. 65 yaş üstü delegelerimize gerekirse kongreye katılmaması, ateşi veya temaslı olanların da katılmaması konusunda uyarılarda bulunacağız. Aydıncık ilçemizde Ramazan Aydemir, Akdağmadeni'nde Adem Darımla, Çekerek'te Mehmet Akkan, Saraykent'te Necmettin Kaya, Kadışehrin'de de Hakan Özüpek ile kongreye gidiyoruz. Diğer ilçelerimizin de kongre tarihi önümüzdeki günlerde açıklayacağız." 

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AK Parti’de Kongre Hazırlıklarına Başlandı
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