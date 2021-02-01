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AK Partide istişare

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İlçe ziyaretlerinde istişarelere devam ediyor.

01 Şubat 2021 Pazartesi 00:33
AK Partide istişare

Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerini ziyaret ederek teşekkür ve istişare toplantısı düzenleyen Yusuf Başer, partilerden ilçelerin sorunları ve beklentileri hakkında bilgiler aldı. Akdağmadeni İlçesinde AK Parti İlçe Başkanı Adem Darımla, teşkilat ile birlikte gelenek haline getirdiği esnaf ziyaretlerine eşlik eden Başer, esnafın ve vatandaşların pandemi sürecinde zor günler yaşadıklarını, hükümetin de bu sorunların aşılabilmesi için imkanları zorlayarak, desteklemelerde bulunduğunu bildirdi. AK Parti İl Başkanı Başer, ‘’Boğaziçi Üniversitesinde tüm Müslümanlar için yeryüzünün kalbi olan Kıblegâhımız Kabe-i Muazzama'ya yapılan hadsiz saldırıyı lanetliyorum. Bu tür çirkin provokasyonların amacını çok iyi biliyoruz. Bu sapkınlığı yapanların hukuk temelinde en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. İlim-irfan yuvası olması gereken üniversitelerimizin buna benzer provokasyonlar aracılığı ile kirletilmesine sessiz kalmayacağız’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
AK Partide Istişare
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