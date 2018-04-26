AK Parti’de ilk aday Kayabaş oldu

Yozgatlı İşadamı Bahri Kayabaş, AK Parti Yozgat İl Başkanlığına giderek milletvekilliği Aday Adaylığı müracaatında bulundu. AK Parti Yozgat İl Başkan Yardımcısı Çelebi Dursun’a aday adaylık formunu teslim eden Kayabaş, 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Milletvekilliği seçiminde Yozgat’a hizmet etmek için aday olduğunu söyledi. Yozgat’a ve Yozgatlıya hizmet etmek için bu yola çıktığını dile getiren Kayabaş, ‘’İlk defa milletvekilliği için adaylığımı açıklıyorum. Hoş bir tesadüf ki 24 Haziran Milletvekilliği seçimleri için de AK Parti’nin Yozgat’taki ilk aday adayıyım. Bu benim için bir gurur. Ben Yozgatlıya hizmet etmek için buradayım. Milletvekilliği için aday gösterilirim yada gösterilmem bunu bilemem ama ben seçim süreci boyunca Partim için elimden geleni yapacağım ve İl yönetimimiz ile birlikte gerekli her türlü çalışmalara katılacağım. Şimdiden herkese bu seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Çelebi Dursun ise Partilerinde ilk aday adaylığını açıklayanın işadamı Bahri Kayabaş olduğunu ifade etti.