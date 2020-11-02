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AK Parti’de ilk aday

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun’un ‘aday değilim’ açıklamasının ardından, kulislerde birden fazla isim il başkanlığı için dolaşırken, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Hüseyin Durusoy il başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu.

02 Kasım 2020 Pazartesi 00:11
AK Parti’de ilk aday

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı için kulislerde birden fazla isim dolaşırken, bu isimlerden üçünün parti genel merkezi tarafından belirlenip, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bildirilmesi beklenirken, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Hüseyin Durusoy da 'aday adayıyım’ açıklamasında bulundu. Durusoy, gazetemizi ziyaret edip, ‘Neden aday adayı olduğunu’ sözlü olarak paylaşırken, ‘Birlik, beraberlik ve kardeşlik için adayım’ başlıklı bir de basın açıklaması yaptı. Durusoy, ‘’Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyin yolundan yürüyerek Türkiye’mize, Yozgat’ımıza ve teşkilatlarımıza hizmet etmek arzusundayım. Adalet ve Kalkınma Partimize Yozgat’ta yeni bir heyecan yeni bir coşku katmak, Ak Parti bayrağını gönderde en yükseklere çekmek temel hedefim olacaktır’’ dedi. Durusoy, 2006 yılından bu tarafa bütün ilçe kongrelerine katıldığını, ilçeleri çok iyi tanıyan bir teşkilat mensubu olarak, İlçelerin ildeki beklentilerini, isteklerini, kendi istekleri olarak değerlendirip, bizzat takip edileceğini anlattı. Durusoy,  ‘’Saygı Değer Cumhur Başkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emir, talimat ve tavsiyeleri ile partimizin hedeflerini, programlarını en üst seviyede uygulamak, Partimizin 2023-2053 ve 2071 Vizyonunu gerçekleştirmek, Cumhur Başkanımız ile yüce milletimiz arasındaki bağı güçlendirmek için, Ak Parti Yozgat İl Başkanlığına adayım’’ ifadelerini kullandı.

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AK Parti’de Ilk Aday
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