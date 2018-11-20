AK Parti’de aday yoklaması ilgi gördü

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, ‘’İl Başkanlığımızda Yozgat Yimpaş Avm Düğün Salonunda gerçekleştirilen Temayül yoklamasına toplam bin154 delegemizden bin 9 delegemiz katılım sağmamış, oy kullanmıştır. Gerçekleştirilen Temayül yoklaması Türkiye de bir ilk olup e-temayül şeklinde bilgisayar ortamında yapılmıştır. e-temayül sistemi ile zaman, iş gücü ve kağıt ve malzeme tasarrufunda bulunulmuş, seçim güvenliliği ve gizliliği sağlanmış ayrıca veri analizlerine kolayca ulaşılabilirlik sağlanmıştır’’ dedi.