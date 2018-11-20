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AK Parti’de aday yoklaması ilgi gördü

AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli idareler genel seçimlerine ilişkin olarak geçtiğimiz Pazar günü il belediye başkanları ve ilçe belediye başkanlarının belirlenmesinde bir kıstas teşkil etmesi amacıyla bütün Türkiye genelinde Temayül Yoklaması gerçekleştirildiğini söyledi.

AK Parti’de aday yoklaması ilgi gördü

AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli idareler genel seçimlerine ilişkin olarak geçtiğimiz Pazar günü il belediye başkanları ve ilçe belediye başkanlarının belirlenmesinde bir kıstas teşkil etmesi amacıyla bütün Türkiye genelinde Temayül Yoklaması gerçekleştirildiğini söyledi.

20 Kasım 2018 Salı 06:41
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AK Parti’de aday yoklaması ilgi gördü

Köse, yaptığı yazılı açıklamada, ‘’İl Başkanlığımızda Yozgat Yimpaş Avm Düğün Salonunda gerçekleştirilen Temayül yoklamasına toplam bin154 delegemizden bin 9 delegemiz katılım sağmamış, oy kullanmıştır. Gerçekleştirilen Temayül yoklaması Türkiye de bir ilk olup e-temayül şeklinde bilgisayar ortamında yapılmıştır. e-temayül sistemi ile zaman, iş gücü ve kağıt ve malzeme tasarrufunda bulunulmuş, seçim güvenliliği ve gizliliği sağlanmış ayrıca veri analizlerine kolayca ulaşılabilirlik sağlanmıştır’’ dedi.

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AK Parti’de Aday Yoklaması Ilgi Gördü
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