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AK Parti Özel Ekip Oluşturdu

AK Parti Genel Merkezinin oluşturduğu özel bir ekibin Anadolu turuna çıkarak parti kadrolarını yenileme çalışmalarına başladığı öğrenildi.

AK Parti Özel Ekip Oluşturdu

AK Parti Genel Merkezinin oluşturduğu özel bir ekibin Anadolu turuna çıkarak parti kadrolarını yenileme çalışmalarına başladığı öğrenildi.

19 Kasım 2019 Salı 04:04
AK Parti Özel Ekip Oluşturdu

AK Parti Genel Merkezi 7. Kongre hazırlıklarını sürdürürken, bir taraftan da parti kadrolarını yenilemek için saha çalışmasına başladığı bildirildi.
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan özel ekibin Yozgat gibi tüm Anadolu vilayetlerini tarayarak yeni ve genç isimleri tespit edip partiye katacakları belirtildi.
Ayrıca genel kongre öncesi il teşkilatları arasında başarısız olan teşkilatlara da yeniden görev verilmeyeceği gelen bilgiler arasında.
İl başkanlığı görevi yürüten isimlerin son genel seçim ve yerel seçimlerdeki performanslarının dikkate alınacağı, belediye kaybı yaşayan ve milletvekili sayısını düşüren illerde de ciddi değişimler yaşanacağı iddia edildi.
Genel kongre öncesi il teşkilatlarında görev alacak isimlerin yaşadığı şehirde sevilen ve sayılan, genç ve dinamik isimler olmasına özen gösterileceği, görev süresi boyunca toplumla iyi ilişkiler kuramayan, kutuplaştırıcı üslup ve dil kullananların ise yeni dönemde görev alamayacağı da kulislere yansıdı.

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