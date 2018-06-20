Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94437
ALTIN
194.212
DOLAR
4.7316
STERLİN
6.2433
EURO
5.4729

AK Parti mitingleri sürdürüyor

AK Parti 24 Haziran seçimleri öncesi ilçe mitinglerine devam ediyor. AK Parti milletvekili adayları ilçe vatandaşlarıyla buluşmalarını sürdürüyor. Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, adaylar Yusuf Başer, Sibel Yıldırım ve İskender Minar ile birlikte Çandır ve Çayıralan ilçesinde halka hitap etti. Çandır’da düzenlenen mitinge ilçe halkı ilgi gösterdi.

AK Parti mitingleri sürdürüyor

AK Parti 24 Haziran seçimleri öncesi ilçe mitinglerine devam ediyor. AK Parti milletvekili adayları ilçe vatandaşlarıyla buluşmalarını sürdürüyor. Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, adaylar Yusuf Başer, Sibel Yıldırım ve İskender Minar ile birlikte Çandır ve Çayıralan ilçesinde halka hitap etti. Çandır’da düzenlenen mitinge ilçe halkı ilgi gösterdi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
15 Okunma
AK Parti mitingleri sürdürüyor

Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Çandır ve Çayıralan’da yaptığı konuşmada iki ilçenin de dünden bugüne geçen süreçte birçok hizmet ve yatırıma kavuştuğunu söyledi. Çandır ve Çayıralan’ın eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya birçok konuda hizmetle buluştuğunu hatırlatan Bakan Bozdağ, AK Parti hükümetleri döneminde tarıma ve çiftçiye verilen destekler ile köylünün refaha kavuştuğunu aktardı. AK Parti hükümetleri öncesi ‘tarım bağkuru’ diye bilinen sosyal güvenceden çok az sayıda çiftçinin faydalanabildiğini ve birçok çiftçinin pirim ödeyemediği için emeklilik hakkı kazanamadığını belirten Bakan Bozdağ, “Hamdolsun AK Parti geldi, bu durumu ortadan kaldırdı. Pirim ödemelerinde köylüye kolaylık sağladı ve onların maaşa bağlanmasını sağladı. Sadece bununla da kalmadı. Vatandaşlar arasındaki sosyal güvenlik ayrımına son verdi. Tüm vatandaşları tek bir sosyal güvence şemsiyesi altında topladı ve devletin tüm sağlık kuruluşlarını tüm vatandaşın hizmetine sundu” şeklinde konuştu. 
Bozdağ’dan önce diğer adaylar da söz alarak halka hitap etti, mitingin ardından Bakan Bozdağ ilçe esnafı, STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
‘YAZAMAZSIN!’ DEDİ
‘YAZAMAZSIN!’ DEDİ
Durmadan çalışıyor
Durmadan çalışıyor
Başer sanayi esnafını gezdi
Başer sanayi esnafını gezdi
Minar umutlu
Minar umutlu
Sadef hiç yorulmadı
Sadef hiç yorulmadı
Seyit Yücel destek istiyor
Seyit Yücel destek istiyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim