AK Parti mitingleri sürdürüyor

Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Çandır ve Çayıralan’da yaptığı konuşmada iki ilçenin de dünden bugüne geçen süreçte birçok hizmet ve yatırıma kavuştuğunu söyledi. Çandır ve Çayıralan’ın eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya birçok konuda hizmetle buluştuğunu hatırlatan Bakan Bozdağ, AK Parti hükümetleri döneminde tarıma ve çiftçiye verilen destekler ile köylünün refaha kavuştuğunu aktardı. AK Parti hükümetleri öncesi ‘tarım bağkuru’ diye bilinen sosyal güvenceden çok az sayıda çiftçinin faydalanabildiğini ve birçok çiftçinin pirim ödeyemediği için emeklilik hakkı kazanamadığını belirten Bakan Bozdağ, “Hamdolsun AK Parti geldi, bu durumu ortadan kaldırdı. Pirim ödemelerinde köylüye kolaylık sağladı ve onların maaşa bağlanmasını sağladı. Sadece bununla da kalmadı. Vatandaşlar arasındaki sosyal güvenlik ayrımına son verdi. Tüm vatandaşları tek bir sosyal güvence şemsiyesi altında topladı ve devletin tüm sağlık kuruluşlarını tüm vatandaşın hizmetine sundu” şeklinde konuştu.

Bozdağ’dan önce diğer adaylar da söz alarak halka hitap etti, mitingin ardından Bakan Bozdağ ilçe esnafı, STK temsilcileri ve partililerle bir araya geldi.