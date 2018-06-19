AK Parti miting yaptı

AK Parti seçimlere sayılı günler kala ilçe mitingleri tertipleyerek, çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda Aydıncık’ta gerçekleştirilen mitinge çok sayıda ilçe halkı da katılım gösterdi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ ile birlikte adaylar Yusuf Başer, Sibel Yıldırım ve İskender Minar da Aydıncıklı vatandaşlara hitap etti. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti hükümetleri döneminde tüm ilçelerde olduğu gibi, Aydıncık’ın da hizmetlerle buluştuğunu söyledi. Bakan Bozdağ, Aydıncık’ın ulaşımdan sağlığa, eğitimden altyapıya birçok alanda hizmet ile buluştuğunu hatırlattı. Aydıncık’ın her dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktığını, bağrına bastığını söyleyen Bakan Bozdağ, “İnşallah 24 Haziran’da da Aydıncık yine güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü meclis, güçlü Türkiye ve güçlü Yozgat diyecek” şeklinde konuştu.

Diğer adaylar da halka hitap eden birer konuşma gerçekleştirdiler.