AK Parti-MHP dayanışması

Meclisteki CHP’li iki üye dışında kalan tüm üyeler komisyonlarda görev aldı. Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplanan mecliste, gündemde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı. Yapılan görüşmeler sonrasında Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 7, diğer komisyonlarda ise 5’er üyelerin seçimi oy birliği ile yapıldı.

Buna göre, Plan ve Bütçe Komisyonu’na AK Parti Grubu’ndan Osman Biçer, Emirce Kudret Alpkoçak, Halil İbrahim Coşkun, Mustafa Tekçam, Cevdet Aslan ve Mustafa Şanlı, MHP Grubu’ndan Ümit Şahbaz. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na; AK Parti Grubu’ndan Mesut Kılıç, Salih Deniz, Adem Darımla, Halil Şahbaz, Bayram Eroğlu, Mustafa Duran MHP Grubu’ndan Abdullah Güngör, Özel İdare Komisyonu AK Parti Grubu’ndan Muttallip Aktaş, Mustafa Erdoğan, Cemalettin Sarıaslan, İ. Tayfun Demirel, MHP Grubu’ndan Nuri Kahraman, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na; AK Parti Grubu’ndan Ahmet Avşar, Emin Ünlü, Dursun Tuncer, Cemalettin Sarıaslan , MHP Grubu’ndan Abdullah Yalçınkaya, Altyapı ve Sanat Yapıları Komisyonu’na; AK Parti Grubu’ndan Halil İbrahim Coşkun, Dursun Tuncer, Ahmet Köroğlu, Ahmet Afşa,MHP Grubu’ndan Ümit Şahbaz, Gençlik ve Spor Komisyonu’na; AK Parti Grubu’ndan Abdulbaki Karataş, Bülent Akpınar, Çetin Selvi, Ali Ünlü, MHP Grubu’ndan Ali Çalışkan, Turizm Komisyonuna AK Parti Grubu’ndan Ali Güran, Abdulbaki Karataş, Halil Şahbaz, Bülent Akpınar, MHP Grubu’ndan Abdullah Yalçınkaya, Tarım ve Orman Komisyonu’na; AK Parti Grubu’ndan Ali Açıkgöz, Muttalip Aktaş, Çetin Selvi, Adem Tekin, MHP Grubu’ndan Alper Terzi, Hayvancılık Komisyonu’na AK Parti Grubu’ndan Necip Yılmaz, Mustafa Erdoğan, Mustafa Şanlı, Bayram Eroğlu, MHP Grubu’ndan Duran Yıldız, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na; AK Parti Grubu’ndan Ali Ünlü, Ahmet Köroğlu, Adem Darımla, Emirce Kudret Alpkoçak, MHP Grubu’ndan Ali Çalışkan. Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu’na; AK Parti Grubu’ndan Mustafa Tekçam, Emin Ünlü, Murat Yıkılmaz, Osman Biçer, MHP Grubu’ndan Duran Yıldız. Jeotermal ve Su Kaynakları Komisyonu’na: AK Parti Grubu’ndan Murat Yıkılmaz, Mesut Kılıç, Ali Güran, İ. Tayfun Demirel MHP Grubu’ndan Nuri Kahraman AR-GE Komisyonu’na; AK Parti Grubu’ndan Mustafa Duran, Ali Açıkgöz, Salih Deniz, Adem Tekin MHP Grubu’ndan Alper Terzi oy birliği ile seçildi.

CHP’li iki meclis üyesi, parti grubu oluşturamamaları nedeniyle komisyonlarda görev alamadı.