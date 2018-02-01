AK Parti-MHP buluşması

AK Parti heyeti ile MHP heyeti AK Parti İl Teşkilatı’nda bir araya geldi. MHP heyeti, AK Parti’nin yeni il yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu. AK Parti İl Başkanı Celal Köse, MHP teşkilatına ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Her ne kadar ayrı çatı altında çalışsak da amacımız ve gayemiz birdir” dedi.

MHP İl Başkanı Ethem Sedef de, Celal Köse ve İskender Nazlı’yı tebrik ederek, başarı temennisinde bulundu. Ethem Sedef, Afrin’de süren operasyonlarda askerlere de başarı temennisinde bulundu.

