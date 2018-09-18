AK PARTi MENDERES’i ANDI

AK Parti Yozgat İl Başkanlığında gerçekleşen etkinliğe Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gökhan, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal ve partililer katıldı. AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hasan Tok, partililer adına yaptığı açıklamada 27 Mayıs Darbesini AK Parti olarak lanetlediklerini ifade etti. Darbenin Türkiye’de ileriye dönük toplumsal, siyasal, hukuksal, kültürel ve ekonomik anlamda tamir edilemez tahribatlara yol açtığını ifade eden Tok, “Yasalara aykırı biçimde Anayasa, ihtilal figüranlarına bağımlı hale getirilmiş ve zincirleme anti demokratik müdahalelerin önü açılmıştır. Devam eden zaman zarfında Türk siyasi tarihinde kapanmayan yaraların açılmasına neden olan; darbeler, e muhtıralar, askeri kalkışmalar ve müdahaleler demokrasiyi defalarca kesintiye uğratmıştır” diye konuştu. Millet egemenliğinin ilk kez cunta egemenliği altına alınmaya çalışıldığına dikkat çeken Tok, 27 Mayıs’ın diğer darbelerden bir farkı bulunduğunu da vurguladı. Hasan Tok, “Bu darbeyi diğer darbelerden ayıran en acı olay ise Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Başvekili Adnan Menderes'in idam edilmesidir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak tarihe geçmişlerdir” şeklinde konuştu.



