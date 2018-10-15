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AK Parti Meclisi toplandı

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı Ekim ayı Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Meclisi toplandı

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı Ekim ayı Daraltılmış İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 09:14
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AK Parti Meclisi toplandı

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl, İlçe, Belde teşkilatları yöneticileri, belediye başkanları, meclis üyeleri katıldı. Toplantıda, AK Parti teşkilatlarının çalışmaları gözden geçirildi, yerel seçimler öncesinde izlenecek yol haritası konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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