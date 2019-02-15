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AK PARTİ LİSTESİ SIZDIRILDI!

SON DAKİKA…AK PARTİ LİSTESİ SIZDIRILDI

AK PARTİ LİSTESİ SIZDIRILDI!

SON DAKİKA…AK PARTİ LİSTESİ SIZDIRILDI

15 Şubat 2019 Cuma 10:36
1856 Okunma
AK PARTİ LİSTESİ SIZDIRILDI!

AK Parti Yozgat Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Merkez ilçe aday listeleri onaylanmadan sızdırıldı. Sızdırılan listeye göre, AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse’nin Belediye Meclisi Kontenjanında Ali Açıkgöz, Sermin Eroğlu ve Hasan Erol yer aldı. Belediye Meclisinin ilk sırasında Eyüp Yiğit, İl Genel Meclisi listesinin ilk sırasında ise İskender Nazlı bulunuyor.  Sızdırılan listelerde yer alan isimler şunlar:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
YOZGAT MERKEZ BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAY LİSTESİ

KONTENJAN ADAYLARI

  1. Ali Açıkgöz
  2. Sermin Eroğlu
  3. Hasan Erol

ASIL ÜYE

  1. Eyüp Yiğit
  2. Muazzez Binici
  3. Mustafa Çıtak
  4. Erdal Bilge Sadef
  5. Hasan Yarar
  6. S. Süleyman Sarıca
  7. Av. Esra Şahiner
  8. Yasin Gönül
  9. Osman Erdem
  10. Oğuzhan Okur
  11. Sumeyya Nur Akbulut
  12. Nuri Tinel
  13. Mustafa Doğan
  14. Yaşar Taşdemir
  15. Fahri Bulut
  16. Haşan Alataş
  17. Alparslan Akyuz
  18. İlknur Gezginci
  19. Orhan Ekinci
  20. Eray Yıldırım
  21. İhsan Dalgıç

YOZGAT MERKEZ
İL GENEL MECLİS ÜYELİĞİ ADAY LİSTESİ

1- İskender Nazlı
2- Ekrem İlker
3- Şuayip Yılmaz
4- Mehmet Gönül
5- Mehmet Zafer

Son Güncelleme: 15.02.2019 11:28
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