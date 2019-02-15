AK PARTİ LİSTESİ SIZDIRILDI!

AK Parti Yozgat Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Merkez ilçe aday listeleri onaylanmadan sızdırıldı. Sızdırılan listeye göre, AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Köse’nin Belediye Meclisi Kontenjanında Ali Açıkgöz, Sermin Eroğlu ve Hasan Erol yer aldı. Belediye Meclisinin ilk sırasında Eyüp Yiğit, İl Genel Meclisi listesinin ilk sırasında ise İskender Nazlı bulunuyor. Sızdırılan listelerde yer alan isimler şunlar:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

YOZGAT MERKEZ BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAY LİSTESİ

KONTENJAN ADAYLARI

Ali Açıkgöz Sermin Eroğlu Hasan Erol

ASIL ÜYE

Eyüp Yiğit Muazzez Binici Mustafa Çıtak Erdal Bilge Sadef Hasan Yarar S. Süleyman Sarıca Av. Esra Şahiner Yasin Gönül Osman Erdem Oğuzhan Okur Sumeyya Nur Akbulut Nuri Tinel Mustafa Doğan Yaşar Taşdemir Fahri Bulut Haşan Alataş Alparslan Akyuz İlknur Gezginci Orhan Ekinci Eray Yıldırım İhsan Dalgıç

YOZGAT MERKEZ

İL GENEL MECLİS ÜYELİĞİ ADAY LİSTESİ

1- İskender Nazlı

2- Ekrem İlker

3- Şuayip Yılmaz

4- Mehmet Gönül

5- Mehmet Zafer