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AK Parti ‘Köse’ye emanet

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevine aynı zamanda partinin kurucu merkez ilçe başkanı olan Celal Köse atandı. Ankara’daki yoğun trafiğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köse isminde karar kıldı. 

AK Parti ‘Köse’ye emanet

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevine aynı zamanda partinin kurucu merkez ilçe başkanı olan Celal Köse atandı. Ankara’daki yoğun trafiğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köse isminde karar kıldı. 

25 Ağustos 2017 Cuma 07:00
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AK Parti ‘Köse’ye emanet

AK Parti’de Harun Lekesiz’in yeni dönemde görev almayacağını açıklamasının ardından başlayan süreç önceki gün neticelendi. Perşembe günü Celal Köse, Sibel Yıldırım ve Ahmet Gökhan Anakra’ya davet edildi. Yapılan uzun görüşmeler neticesinde eski merkez ilçe başkanlarından Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevine atandı. 
‘Teşkilatlar yenilensin' talimatının üzerine AK Parti'de yaklaşık 3 yıllık görevinden ayrılan Harun Lekesiz'in yerine yeni isim arayışları gündemi oldukça meşgul etmişti. 
AK Parti İl Başkanlığı koltuğu için bir çok ismin adı geçmiş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, il başkanlığı ile ilgili teşkilat mensupları ile istişarelerde bulunmuştu. Yapılan temayül yoklamasının ardından 3 isim Ankara'ya çağrılmıştı. Merakla beklenen 'İl Başkanı Kim olacak' sorusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından netleşti. AK Parti İl Başkanlığı'nda Celal Köse dönemi resmen başlamış oldu. 
İleri Gazetesi olarak AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse'ye görevinde başarılar diliyoruz.


 

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