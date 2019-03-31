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AK PARTi KAZANDI

YOZGAT'ta Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti, 2009 yılında yüzde 54,7 oy alırken, 2014'de oyunu artırarak yüzde 56,1'e çıkarttı. 2018'de yüzde 49,42'e gerileyen AK Partinin Yozgat merkez oyları 31 Mart Yerel Seçimlerinde ise yüzde 41,5 oranına geriledi.

AK PARTi KAZANDI

YOZGAT'ta Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti, 2009 yılında yüzde 54,7 oy alırken, 2014'de oyunu artırarak yüzde 56,1'e çıkarttı. 2018'de yüzde 49,42'e gerileyen AK Partinin Yozgat merkez oyları 31 Mart Yerel Seçimlerinde ise yüzde 41,5 oranına geriledi.

31 Mart 2019 Pazar 00:00
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AK PARTi KAZANDI

AK Parti Yozgat Merkezde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yaklaşık yüzde 41,5 'ini alırken, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan oyların yaklaşık yüzde 35,6'sını aldı. MHP Yozgat'ta tarihinin en düşük oyunu alan parti oldu. Seçimlere oldukça iddialı giren MHP adayı Mehmet Erdemir, Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı AK Parti ile ilgili söylemlerini yüksek sesle telfuz edemedi. Bu Erdemir'in AK Parti küskünlerinin oyunu almasını engellediği gibi, bağımsız adaya MHP'den giden oylara da engel olmamasına neden oldu. 
Millet İttifikanın İYİ Partili adayı  Metin Özışık, oyların yaklaşık 3,6'sını alerken, BTP adayı Abdullah Güngör oyların yüzde 1,19'unu, diğer bağımsız aday Bekir Korkmaz oyların 0,90'ını, Saadet Partisi adayı  Ziya Koçak oyların yüzde 0,45'ini, TKP adayı Sait Akıllı oyların yüzde 0,34'ünü DP adayı Abdullah Doğan oyların 0,26'sını, DSP adayı Abdülbaki Yıldız oyların 0,11'ini aldı.
Yozgat İl merkezinde AK Parti oy kaybına rağmen seçimleri kazanırken, ilçe ve beldelerde hem oy kabetti hem de başkanlıkları kaybetti. Yozgat İl Genelinde toplam 34 belediyeden 20'sini Ak Parti, 9'ini MHP, 2'sini İYİ Parti, CHP 1'ini, BBP 2'sini, DSP 1'ini kazandı. Buna göre, Ak Parti 7 ilçe 13 belde belediyesini kazandı. MHP ise 4 ilçe, 4 belde olmak üzere 8 belediye başkanlığı kazınırken, İYİ parti iki ilçe, CHP bir beldeyi kaybedip, karşılığınde bir ilçe belediye başkanlığı kazandı. BBP 2 belde, DSP ise bir belde belediye başkanlığı koltuğunu kazanan parti oldu. 

Son Güncelleme: 31.03.2019 23:51
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