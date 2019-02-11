Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102452
ALTIN
222.069
DOLAR
5.2423
STERLİN
6.8068
EURO
5.9424

AK Parti karargahları açıldı

AK Parti Çayıralan, Sorgun, Boğazlıyan ilçeleri ile Karayakup, Doğankent ve Dedefıkılı Beldelerinde Seçim İletişim Merkezlerini törenle açtı.

AK Parti karargahları açıldı

AK Parti Çayıralan, Sorgun, Boğazlıyan ilçeleri ile Karayakup, Doğankent ve Dedefıkılı Beldelerinde Seçim İletişim Merkezlerini törenle açtı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
11 Okunma
AK Parti karargahları açıldı

Açılış törenlerine AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer de katıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat ve ilçelerinin AK Parti sayesinde hizmetle tanıştığını, iktidarın ilçelere birçok hizmet kazandırdığını söyledi. Seçim iletişim merkezinin hayırlı olmasını dileyen Bozdağ, "Yozgat'ta hangi başarıya koştuysak, hangi yerde iyi işler yapmayı başardıysak ben her defasında Yozgatlı kardeşlerimin hayır duasını orada gördüm’’ dedi. 
Açılış törenlerinde, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun da hazır bulundu. Çayıralan ilçesindeki AK Parti Seçim İletişim Merkezi’nin açılış töreninde AK Parti Belediye Başkan Adayı Yasin Şahiner ile birlikte MHP adayı Gıyasi Başgül’ün de katılıp, kurdeleyi kesmesi dikkat çekti.  

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Destekleme ödemesi yapılmadı
Destekleme ödemesi yapılmadı
DP istişare yaptı
DP istişare yaptı
Yenimahalle'de Arabaşı Şöleni
Yenimahalle'de Arabaşı Şöleni
Her konuda yeterliyiz
Her konuda yeterliyiz
El öptü, karanfil dağıttı
El öptü, karanfil dağıttı
Adayımız sahada
Adayımız sahada
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim