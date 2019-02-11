AK Parti karargahları açıldı

Açılış törenlerine AK Parti Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer de katıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat ve ilçelerinin AK Parti sayesinde hizmetle tanıştığını, iktidarın ilçelere birçok hizmet kazandırdığını söyledi. Seçim iletişim merkezinin hayırlı olmasını dileyen Bozdağ, "Yozgat'ta hangi başarıya koştuysak, hangi yerde iyi işler yapmayı başardıysak ben her defasında Yozgatlı kardeşlerimin hayır duasını orada gördüm’’ dedi.

Açılış törenlerinde, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun da hazır bulundu. Çayıralan ilçesindeki AK Parti Seçim İletişim Merkezi’nin açılış töreninde AK Parti Belediye Başkan Adayı Yasin Şahiner ile birlikte MHP adayı Gıyasi Başgül’ün de katılıp, kurdeleyi kesmesi dikkat çekti.