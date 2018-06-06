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AK PARTi KARARGAHINI AÇTI

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törenle partinin seçim karargahının açılışı yapıldı.

AK PARTi KARARGAHINI AÇTI

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen törenle partinin seçim karargahının açılışı yapıldı.

06 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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AK PARTi KARARGAHINI AÇTI

 Açılışa Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Sibel Yıldırım, İskender Minar, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Başkanı Celal Köse ve partililer katıldı. Lise Caddesinde bulunan seçim karargahı açılışında konuşan İl Başkanı Köse, seçim iletişim merkezi sayesinde vatandaşlarla daha sık bir araya geleceklerini ve karşılıklı samimiyet ile muhabbetin daha fazla pekişeceğini söyledi. Belediye Başkanı Kazım Arslan, “En güzel neticeyi hep birlikte alacağız. Bugüne kadar Yozgat, AK Parti’ye en fazla desteği verdi. Artık herkese geçmişin kavgacı, slogancı siyaset anlayışıyla bir şey yapılmayacağını AK Parti olarak göstermiş olduk” dedi.
Milletvekili adayı İskender Minar,  güçlü Cumhurbaşkanlığı için güçlü parlamentonun şart olduğunu vurgulayarak Yozgat’ta dörtte dört yapmaları gerektiğini hatırlattı. Milletvekili adayı Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ve kararıyla Yozgat’ta Cumhuriyet tarihinin ilk kadın vekili seçilebilecek olmanın gurur ve onurunu yaşamaya devam ettiğini aktararak “Bu caddede, bu sokakta yaşamış, yaşamaya devam eden bir kardeşiniz olarak bu kutlu yola çıktık. Desteğiniz ve dualarınızı esirgemeyiniz” şeklinde konuştu.
Milletvekili adayı Yusuf Başer ise Yozgat’a 16 yılda yapılan yerel yatırımları tek tek sıralayarak, bir kez daha Yozgatlının desteğini talep etti. Muhalefetin yapamayacağı işleri millete anlattığını söyleyen Başer,  Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yol arkadaşlarına, Yozgat halkının bir kez daha sahip çıkacağına inandığını ifade etti. Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, muhalefete yüklenerek Türkiye’de değişen sistemden  muhalefet temsilcilerinin haberlerinin olmadığını anlattı. Bakan Bozdağ, “Yeni sisteme göre aday oldular farkında değiller. Türkiye’yi eski krizlerin, kaosların olduğu döneme döndürmek için yol haritası hazırladıklarını söylüyorlar” şeklinde konuştu.
Bakan Bozdağ, Yozgat’ın her alanda değiştiğini, Yozgatlı memurların dün aynı maaş ile ev ve araba alamaz iken bugün model yükseltebildiğine dikkat çekerek, “Sizler dün de memurdunuz, dün de maaşınız vardı. Neden o zaman alamıyordunuz da bugün Sayın Erdoğan’ın yönettiği Türkiye’de alabiliyorsunuz?” sorusunu sordu. Bakan Bozdağ Yozgat’a inşa edilen Türkiye’nin ilk şehir hastanesini de “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat ve Yozgat halkına duyduğu sevgi ve saygının bir nişanesidir” sözleriyle anlattı. Daha sonra seçim irtibat bürosunun açılışının yapılmasıyla tören son buldu.
Haber: Mustafa TEKER

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