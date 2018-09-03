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AK Parti istişarede bulundu

AK Parti Çayıran İlçe Başkanlığınca düzenlenen istişare toplantısı, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in katılımıyla parti binasında yapıldı.

AK Parti istişarede bulundu

AK Parti Çayıran İlçe Başkanlığınca düzenlenen istişare toplantısı, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in katılımıyla parti binasında yapıldı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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AK Parti istişarede bulundu

Başer, toplantıda yaptığı konuşmada, AK Parti ailesinin bir buğday, başak tanesi gibi olduğunu söyledi. Parti kadın kolları, gençlik kolları, belediyesi, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, mahalle temsilcisi, belde temsilcisinin her buğdayın başak taneleri gibi gibi bir ve beraber olduğunu ifade eden Başer, "Nasıl başak tanesinden bin tane düştüğü zaman o gücü verimi düşürüyorsa bizim de siyasetçiler olarak asli görevimiz bir ve beraber olmaktır. Biz eğer bunu yapabilirsek önümüz ve yarınımız aydınlık olacaktır. Çayıralan’daki birlik ve beraberliğin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. İlçe teşkilatından, belediyesine, il genel meclis üyelerinden, belediye meclis üyelerine bu zamana kadar uyum içerisinde başarıyı yakaladınız. Bundan sonra da bu beraberlikle yine Çayıralan’ı hep birlikte kazanacağız. Siyasette benlik hissini bir kenara bırakıp, birlikte başaracağız. 31 Mart'a kadar hep beraber gönülleri feth etmeye hazır olalım. Çalışmalarımıza şimdiden başlayalım" dedi.

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