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AK Parti İlçe Başkanı denetledi

ÇAYIRALAN ilçesinde köy yollarında asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

AK Parti İlçe Başkanı denetledi

ÇAYIRALAN ilçesinde köy yollarında asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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AK Parti İlçe Başkanı denetledi

 AK Parti Çayıralan İlçe Başkanı Başkanı Arif Akpınar ve beraberinde İl Genel Meclisi üyeleri Çayıralan-Aşağıtekke köy grup yolunda yapılan asfalt çalışmalarını inceledi. Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy grup yollarının kademeli olarak komple sıcak asfaltla kaplanacağını söyledi. Yol yapım aşamasında vatandaşların biraz sıkıntı çektiğini anlatan Akpınar, "45 günlük bir eziyetten dolayı özür dileriz. Ancak bir işin sefasını sürmek için biraz cefa çekiliyor. Amacımız vatandaşımızın daha konforlu, rahat ve güvenli bir yolda seyahat etmesini sağlamaktır" dedi. 
Köylerde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Akpınar, "Biz AK Parti iktidarları döneminde köylerimizde çok işler yaptık. Kanalizasyonlar, içme su depoları, içme suyu şebekeleri ve köy içi kilit parkeleri, tüm çocuk parkları var. Yine köylerimizin yüzde 80'ine kilitli parke taşı döşedik. Bu işlerin gerçekleşmesinde emeği olan milletvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ'a ve Sayın Yusuf Başer'e, daha önce görev yapan milletvekillerimize, kaymakamımıza ve İl Genel Meclisi üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
 

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