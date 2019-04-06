AK Parti ilçe başkanı darp edildi

AA'nın haberine göre, BBP Saraykent Belediye Başkan Adayı Ahmet K'nun yakınları tarafından araçla takip edildiği iddia edilen AK Parti İlçe Başkanı Kaya, şikayet için İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Polis memurları tarafından ilçe emniyet amirinin odasına alınan Kaya, kısa bir süre sonra odaya giren Ahmet K. tarafından darbedildi. Arbede sırasında başından yaralanan Kaya, Sorgun Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesinde tedaviye alındı. Ahmet K. ve beraberindekiler, olay sonrasında gözaltına alındı. AK Parti Yozgat milletvekilleri Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun ve partililer, Kaya'yı hastane acil servisinde ziyaret etti. Olayı anlatan Kaya, kendisinin araçla takip edildiğini belirterek, "Takip edildiğimi fark edince ilçe emniyet müdürlüğüne geçtim. Orada polis memurları beni içeri aldı. Odada beklerken Köroğlu geldi, ben nezaketen ayağa kalktığımda bana saldırdı, darbetti" dedi.