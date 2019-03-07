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AK PARTi HiZMET ETTi

YOZGAT AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti iktidarı döneminde Yozgat ve ilçelerinin hizmetlere kavuştuğunu belirterek, bu hizmetlerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

AK PARTi HiZMET ETTi

YOZGAT AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti iktidarı döneminde Yozgat ve ilçelerinin hizmetlere kavuştuğunu belirterek, bu hizmetlerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

07 Mart 2019 Perşembe 00:00
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AK PARTi HiZMET ETTi

Türkiye'nin madenler konusunda da düne göre çok ileri bir noktaya geldiğini anlatan Bozdağ, ‘’Yozgat'ımızın enerji kaynakları, maden kaynakları da gerçekten bize göre en üst düzeyde. Sorgun bunlardan en zengin olanların başındadır. Bir yandan termal su kaynakları, bir yandan kömür kaynakları, diğer yandan uranyum yataklarıyla Sorgun gerçekten bir maden kentidir, bir enerji kentidir’’ dedi. 
Bozdağ, Sarıhamzalı barajı ve Yenice barajının içme suyu konusunda Sorgun'un geleceğe dönük yüz yıllık su ihtiyacını karşılayacağını, Organize Hayvancılık Bölgesi’nin ise Sorgun'a ayrı bir güç katacağını kaydetti. Bozdağ, ‘’Sorgun'umuza yapılacak yeni çevre yolu, Sorgun içerisindeki trafiği rahatlatacaktır. Devreye girecek hızlı tren, Sorgun'umuz ayrı bir hıza kavuşturacaktır. 2022'de faaliyete girecek havaalanımızı Sorgun'umuzu daha iyi bir noktaya taşıyacaktır’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ
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