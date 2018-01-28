AK Parti'den Ekonomi forumu

AK Parti Genel Merkezi tarafından illerin ekonomilerinin nabzını tutmak, beklentileri ve taleplerini ortaya koyarak çözüm önerileri sunmak için düzenlenen Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Formu Yozgat’ta gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Merkez Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından Şehirlerin Ekonomik Beklentileri adlı formu, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen programda açıklamalarda bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, 81 ilde Türkiye’nin ekonomik vizyonunu yerelle beraber uyumlu hale getirebilmek amacıyla Şehirlerin Ekonomik Beklentileri formunu düzenlediklerini söyledi.